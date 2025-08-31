به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، محمد البخیتی در مصاحبه با این شبکه گفت: هدف قرار دادن نشست هیئت دولت از سوی رژیم صهیونیستی، تجاوز از همه خطوط قرمز در این نبرد است. باید انتقام خون این شهدا گرفته شود و ما در برابر تشدید تجاوزگری، حملات خود را تشدید خواهیم کرد و به رژیم صهیونیستی یادآوری می‌ کنیم که در نهایت بهای همه جنایاتی را که مرتکب شده ‌اند چه در یمن، چه در فلسطین، چه در لبنان و چه در سوریه، پرداخت خواهند کرد.

البخیتی افزود: «إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِکمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا»، (اگر نیکی کنید، به سود خودتان نیکی کرده‌ اید و اگر بدی کنید، به زیان خودتان است). این هشدار خداوند متعال است، که حساب و کیفر رژیم صهیونیستی و یهودیان، تنها در پایان دادن به موجودیت آنان خلاصه نمی‌ شود، بلکه شامل پرداخت بهای هر جنایتی که مرتکب می‌ شوند نیز خواهد بود. بنابراین، در شرایطی که رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز عبور کرده است، این به معنای ورود جنگ به مرحله جدیدی است و ما همواره می ‌گوییم که عمل ما جلوتر از سخنان ماست و باید انتقام گرفته شود.