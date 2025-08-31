به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امامی که درخفقان دوران خلفای عباسی رسالت سنگین امامت شیعیان را بر دوش کشید و عاقبت در هشتم ربیع الاول سال۲۶۰ هجری قمری با دسیسه معتمد عباسی به شهادت رسید. با شهادت یازدهمین امام شیعیان، دوره امامت حجت الهی آغاز شد تا زمین را از عدالت پر کند.

امام حسن عسگری در سن ۲۸ سالگی درحالی که شش سال از امامتش می‌گذشت به دستور معتمد عباسی به شهادت رسید و ادامه ولایت اهل بیت را به فرزند بزرگوارش منجی عالم بشریت واگذارکرد.