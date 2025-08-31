پخش زنده
حاج احمد ناظمی پور هنرمند پیشکسوت و چهره شاخص تعزیه خوانی ترکی شهرستان جوین در مراسمی مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جوین گفت: آیین تجلیل از حاج احمد ناظمی پور، از چهره های ماندگار عرصه خوشنویسی، شعر و تعزیه خوانی برگزار شد.
مجید نقابی افزود: ناظمی پور از دوران کودکی تا کنون به مدت بیش از ۵۰ سال در نمایش های آیینی و به ویژه تعزیه خوانی فعال بوده و اکنون نیز به حرفه صحافی و جلدآرایی مشغول است.
وی ادامه داد: شهرستان جوین ۵۸ گروه فعال تعزیه خوانی دارد که بیش از ۱۵۰۰ نفر در این گروه ها به فعالیت هنری و آیینی مشغول هستند و ناظمی پور از معدود فعالانی است که در زنده نگهداشتن نسخ ترکی تعزیه خوانی این شهرستان تلاش کرده و این میراث ارزشمند را به نسل های جدید منتقل کرده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جوین با تاکید بر ضرورت ارج نهادن به تلاش های هنرمندان گفت: چنین آیین هایی به پاس سال ها کوشش این فرهیختگان در زمینه حفظ و ارتقای جایگاه هنری و فرهنگی شهرستان برگزار می شود.
تعزیه خوانی به زبان ترکی، از شاخص ترین میراث فرهنگی شهرستان جوین به شمار می رود و هنرمندانی همچون حاج احمد ناظمی پور نقش بسزایی در حفظ و گسترش این هنر آیینی داشته اند.
در این مراسم همچنین از فعالان قرآنی و دیگر هنرمندان شهرستان نیز تجلیل شد.