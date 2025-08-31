تیم ایران متشکل از برادران نیما و نوشاد عالمیان به نشان نقره مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی چک رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار پایانی جدول دونفره مسابقات بین المللی تنیس روی میز جمهوری چک برگزار شد و تیم برادران عالمیان به نشان نقره رسید.

نوشاد و نیما عالمیان در دیدار پایانی با تیم ژاپن به رقابت پرداختند و با نتیجه سه بر یک شکست خوردند.

تیم ژاپن توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم برادران عالمیان نایب قهرمان شد.

نتیجه بازی به شرح زیر است:

تیم نوشاد و نیما عالمیان از ایران ۱ - تیم آبه و نودا از ژاپن ۳

امتیاز: ۷ بر ۱۱، ۱۱ بر ۴، ۹بر ۱۱، ۹ بر ۱۱