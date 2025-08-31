به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه اسپوتنیک، یک روزنامه آلمانی به نقل از پلیس محلی گزارش داد: بیش از ده هزار فعال طرفدار فلسطین در تظاهرات با شعار «متحد برای غزه» در شهر فرانکفورت آلمان شرکت کردند. این تعداد، از برآورد اولیه ۵ هزار نفر فراتر رفت.

بر اساس این گزارش، برگزارکنندگان این تظاهرات که روز شنبه برگزار شد، آن را بزرگ‌ترین تجمع حامیان فلسطین در این شهر از زمان آغاز جنگ در نوار غزه توصیف کردند. برخی از شرکت کنندگان شعار‌هایی را سر دادند که در آلمان ممنوع است و به مقایسه جنگ در غزه با هولوکاست پرداختند. روزنامه آلمانی گزارش داد که پلیس چندین بار راهپیمایی را متوقف کرد.

در ۲۰ اوت، شبکه دولتی «کان» اسرائیل گزارش داد که یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل، عملیات تصرف شهر غزه را تأیید کرد. ایستگاه رادیویی نظامیان اسرائیل نیز پیش‌تر در همان روز گزارش داد که عملیات اسرائیل برای تصرف شهر غزه تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و در اوج این عملیات تا ۱۳۰ هزار نیروی ذخیره مشارکت خواهند داشت.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در تاریخ ۲۱ اوت، طرح‌های فرماندهی نظامی این رژیم برای به دست گرفتن کنترل شهر غزه و شکست جنبش فلسطینی حماس را تایید کرد.

بر اساس گزارش اداره غزه، در نتیجه حملات اسرائیل از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تعداد قربانیان از ۶۳ هزار نفر فراتر رفته است.