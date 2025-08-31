با اجرای طرح بسیج سازندگی، دوره آموزشی مقابله با مخاطرات بخش کشاورزی به ویژه پیشگیری و اطفاء آتش سوزی در مزارع و مراتع برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه ساوه در گردهمایی طرح تعالی هیئات امنای مساجد و بقاع متبرکه ساوه با اشاره به کارگرد‌های مختلف مساجد گفت: خلاقیت در برنامه ریزی‌ها و جذب اقشار مختلف مردم، موجب کیفیت بخشی به مسجد خواهد شد.

در جلسه شورای فرهنگ عمومی کمیجان مقرر شد فردا، همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسگری مراسم عزاداری با حضور هیئت‌های مذهبی در شهر برگزار شود.

همچنین مراسم جشنی سه شنبه همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف در پارک شهر این شهرستان بر گزار شود.تفرش

در اجرای طرح بسیج سازندگی دوره آموزشی مقابله با مخاطرات بخش کشاورزی بویژه پیشگیری و اطفاء آتش سوزی در مزارع و مراتع در روستای سعیدیه شهرستان تفرش برگزار و کارشناسان هلال احمر، جهاد کشاورزی، سازمان اتش نشانی نکات مهم و ضروری را برای کشاورزان مطرح کردند.