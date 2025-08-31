تیمهای راه یافته به مرحله حذفی لیگ دسته یک تنیس مشخص شدند
تیمهای راه یافته به مرحله حذفی لیگ دسته یک تنیس باشگاههای کشور مشخص شدند.
در بازیهای امروز تیمهای رعد پدافند ارتش الف، ساپلمنت شیراز، جواهری حیدری، ملوان نداجا ب و نفت اهواز با نتیجه مشابه ۲ بر یک از سد تیمهای دزیپی، آینده سازان خراسان شمالی، آن کورت استایل، ملوان نداجا الف و هیئت تنیس خراسان رضوی عبور کردند. همچنین بازی تیمهای نقشینه چسب تهران – هیئت تنیس اصفهان و گرین مشهد – بازرگانی آسانسور رحیم زاده با نتیجه ۳ بر صفر به سود نمایندگان تهران و مشهد به پایان رسید.
به این ترتیب در مرحله گروهی بازیها ۱۷ تیم از استانهای اردبیل، البرز، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، سمنان و فارس حضور داشتند و ۸ تیم برتر به مرحله حذفی راه یافتند.
در روز نخست مرحله حذفی بازیها تیمهای نقشینه چسب تهران و هیئت تنیس خراسان رضوی با هم دیدار میکنند، ملوان نداجا الف به مصاف هیئت تنیس البرز میرود، هیئت تنیس اصفهان و رعد پدافند ارتش الف با هم مسابقه میدهند و در آخرین دیدار راکت کلاب به مصاف نفت اهواز میرود.
این مسابقات به سرداوری مهدی ملک زاده، داور نشان سفید و مدیریت سمیرا قدسی در زمینهای تنیس سجاد مشهد در حال پیگیری است.