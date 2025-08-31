به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آخرین روز مرحله گروهی لیگ دسته یک تنیس باشگاه‌های کشور با برگزاری ۷ دیدار پیگیری شد.

در بازی‌های امروز تیم‌های رعد پدافند ارتش الف، ساپلمنت شیراز، جواهری حیدری، ملوان نداجا ب و نفت اهواز با نتیجه مشابه ۲ بر یک از سد تیم‌های دزیپی، آینده سازان خراسان شمالی، آن کورت استایل، ملوان نداجا الف و هیئت تنیس خراسان رضوی عبور کردند. همچنین بازی تیم‌های نقشینه چسب تهران – هیئت تنیس اصفهان و گرین مشهد – بازرگانی آسانسور رحیم زاده با نتیجه ۳ بر صفر به سود نمایندگان تهران و مشهد به پایان رسید.

به این ترتیب در مرحله گروهی بازی‌ها ۱۷ تیم از استان‌های اردبیل، البرز، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، سمنان و فارس حضور داشتند و ۸ تیم برتر به مرحله حذفی راه یافتند.

در روز نخست مرحله حذفی بازی‌ها تیم‌های نقشینه چسب تهران و هیئت تنیس خراسان رضوی با هم دیدار می‌کنند، ملوان نداجا الف به مصاف هیئت تنیس البرز می‌رود، هیئت تنیس اصفهان و رعد پدافند ارتش الف با هم مسابقه می‌دهند و در آخرین دیدار راکت کلاب به مصاف نفت اهواز می‌رود.

این مسابقات به سرداوری مهدی ملک زاده، داور نشان سفید و مدیریت سمیرا قدسی در زمین‌های تنیس سجاد مشهد در حال پیگیری است.