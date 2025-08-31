رئیس‌جمهور در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان به ملت شریف ایران، مربیان و یکایک قهرمانان عزیز تیم ملی والیبال جوانان، گفت : جوانان این سرزمین با عزم و اراده خویش نشان دادند ایران اسلامی در عرصه‌های جهانی همواره قادر به فتح قلل و شکوفایی استعدادهای ناب خویش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در جهان تصریح کرد: این قهرمانی برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش ایران افزود و نام میهن عزیزمان را در اوج قله‌های سربلندی به اهتزاز درآورد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی غرورآفرین جوانان والیبالیست کشورمان در مسابقات جهانی و دفاع مقتدرانه از عنوان پرافتخار خود، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش ایران افزود و نام میهن عزیزمان را در اوج قله‌های سربلندی به اهتزاز درآورد.

پیروزی‌های درخشان پیاپی مقابل قدرت‌های بزرگ والیبال جهان جلوه‌ای روشن از ایمان، غیرت، همت بلند و توانایی بی‌بدیل جوانان این سرزمین است که با عزم و اراده خویش نشان دادند ایران اسلامی در عرصه‌های جهانی همواره قادر به فتح قلل و شکوفایی استعداد‌های ناب خویش است.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت به ملت شریف ایران، مربیان، همه مسئولان مربوطه و یکایک قهرمانان عزیز تیم ملی والیبال جوانان، آرزومندم شاهد تداوم پیروزی‌های درخشان و فتح قله‌های بلندتر در عرصه‌های بین‌المللی برای ورزش کشورمان باشیم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران