به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته سوم از بیست و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ دسته یک نوجوانان باشگاه‌های کشور، گرامیداشت «شهید نوجوان امیرعلی امینی» در دو روز دهم و یازدهم شهریور در سالن خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

تا پایان هفته نخست، صنایع شیر بصیر با ۲۰۸ امتیاز جای بارمان ابزار و یراق توسن در صدر جدول را گرفت. توسن با ۲۰۰ امتیاز در مکان دوم ایستاد و فرمانیه با ۱۹۳ امتیاز جایگاه خود را در مکان سوم حفظ کرد. تیم‌های ترنج شهریار با ۱۷۳ امتیاز و ایران جوان با ۱۶۷ امتیاز در مکان‌های بعدی قرار گرفتند.

در این دوره از مسابقات تیم‌های آزمایشگاه آراد البرز، آکادمی تکواندو پادرا، آکادمی تکواندو کرمی مرودشت، آکادمی میثم، بارمان ابزار و یراق توسن، ایران جوان، پاک چوب، پالایش نفت آبادان، پرسیس البرز، صعود شهرکرد، صنایع شیر بصیر، فرمانیه، فست فود ترنج شهریار، کسرا، مجموعه ورزشی یزدان رشت، مقاومت شهید عطایی، نوجوانان پتروپالایش ستاره اقلید، نوجوانان مقاومت بروجرد، وزارت دفاع، هیئت تکواندو کاشان و هیئت تکواندو کلانشهر اهواز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.