لیگ برتر پومسه بانوان نخستین بار به صورت تک حذفی برگزار شد و نفرات برتر هر رده معرفی شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین دوره مسابقات لیگ برتر پومسه بانوان تحت عنوان «جام ستارگان» هشتم شهریور به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد.

این دوره از رقابت‌ها نخستین بار به سبک مسابقات جهانی و به صورت تک حذفی برگزار شد و نتایج برترین‌های هر رده به شرح زیر است:

پومسه انفرادی استاندارد زیر ۱۲ سال؛

مقام اول: فاطمه عظیمی – ملی پوشان البرز

مقام دوم: ثنا کرمانشاهی – آس و ستارگان

مقام سوم: ترمه رمضانی معراج - محیا صفاگر (آزاد)

پومسه انفرادی استاندارد ۱۴-۱۲ سال؛

مقام اول: آیناز عسگری - آس و ستارگان

مقام دوم: نفیسه خسروی - بازیکن آزاد

مقام سوم: شیرین سپهوند ملی پوشان البرز - کیانا شکری معراج

پومسه انفرادی استاندارد ۱۷-۱۵ سال؛

مقام اول: دینا یعقوبی – ملی پوشان البرز

مقام دوم: زینب شهریاری – ملی پوشان البرز

مقام سوم: هلیا عطایی – معراج و سارا فریدونپور – بازیکنان آزاد

پومسه انفرادی استاندارد ۳۰-۱۸ سال؛

مقام اول: مرجان سلحشوری – ملی پوشان البرز

مقام دوم: یاسممن لیموچی – بازیکنان آزاد

مقام سوم: راضیه آقائی – معراج و مهسا برزگری آس و ستارگان

پومسه انفرادی استاندارد ۴۰-۳۱ سال؛

مقام اول: الناز حسین آبادی – آس و ستارگان

مقام دوم: نسترن ملکی – معراج

مقام سوم: خاطره شکوری – بازیکنان آزاد و ندا مرادی – ملی پوشان البرز

پومسه انفرادی استاندارد ۵۰-۴۱ سال؛

مقام اول: آتوسا فرهمند پارسا – ملی پوشان البرز

مقام دوم: زهرا محمدی – بازیکنان آزاد

مقام سوم: مینا هاشمی – ملی پوشان البرز و لیلا علیدوست – معراج

پومسه انفرادی استاندارد ۶۰-۵۱ سال؛

مقام اول: نرجس شریفی – معراج

مقام دوم: فاطمه کیائی – معراج

مقام سوم: معصومه منیری ملی پوشان البرز و زهرا هادی زاده – ملی پوشان البرز

پومسه انفرادی استاندارد ۶۵-۶۱ سال؛

مقام اول: روح‌انگیز شریفی – آس و ستارگان

پومسه تیمی استاندارد زیر ۱۴ سال؛

مقام اول: آس و ستارگان

مقام دوم: معراج

مقام سوم: دویار معراج و هیات تکواندو اصفهان

پومسه تیمی استاندارد ۱۵ تا ۱۷ سال؛

مقام اول: ملی پوشان البرز

مقام دوم: معراج

مقام سوم: هیات تکواندو اصفهان و دویار معراج

پومسه تیمی استاندارد ۳۰-۱۸ سال؛

مقام اول: معراج

مقام اول: ملی پوشان البرز

مقام سوم: آس و ستارگان و هیات تکواندو اصفهان

پومسه تیمی استاندارد ۵۰-۳۱ سال؛

مقام اول: ملی پوشان البرز

مقام دوم: آس و ستارگان

مقام سوم: معراج و دویار معراج

پومسه تیمی استاندارد بالای ۵۰ سال؛

مقام اول: ملی پوشان البرز

مقام دوم: آس و ستارگان

پومسه انفرادی ابداعی زیر ۱۴ سال؛

مقام اول: مائده جهانشاهلو – بازیکنان آزاد

مقام دوم: یگانه نظری – بازیکنان آزاد

مقام سوم: آیناز عسگری – آس و ستارگان و شیرین سپهوند – ملی پوشان البرز

پومسه انفرادی ابداعی ۱۷-۱۵ سال؛

مقام اول: سنا شایگان – معراج

مقام دوم: فرنیا مصلحی – ملی پوشان البرز

مقام سوم: ستایش قدیری – آس و ستارگان و دینا یعقوبی – ملی پوشان البرز

پومسه انفرادی ابداعی ۳۰-۱۸ سال؛

مقام اول: یاسمن ایرجی – معراج

مقام دوم: معصومه رجبی – آس و ستارگان

مقام سوم: فاطمه ستوده – دویار معراج و حنانه احمدی – معراج

پومسه تیمی ابداعی زیر ۱۸ سال؛

مقام اول: آس و ستارگان

مقام دوم: معراج

مقام سوم: ملی پوشان البرز و دویار معراج

پومسه تیمی ابداعی بالای ۱۸ سال؛

مقام اول:معراج

مقام دوم: آس و ستارگان

مقام سوم: دویارمعراج و ملی پوشان البرز