معرفی برترینهای هفته نخست لیگ برتر پومسه بانوان
لیگ برتر پومسه بانوان نخستین بار به صورت تک حذفی برگزار شد و نفرات برتر هر رده معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نخستین دوره مسابقات لیگ برتر پومسه بانوان تحت عنوان «جام ستارگان» هشتم شهریور به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد.
این دوره از رقابتها نخستین بار به سبک مسابقات جهانی و به صورت تک حذفی برگزار شد و نتایج برترینهای هر رده به شرح زیر است:
پومسه انفرادی استاندارد زیر ۱۲ سال؛
مقام اول: فاطمه عظیمی – ملی پوشان البرز
مقام دوم: ثنا کرمانشاهی – آس و ستارگان
مقام سوم: ترمه رمضانی معراج - محیا صفاگر (آزاد)
پومسه انفرادی استاندارد ۱۴-۱۲ سال؛
مقام اول: آیناز عسگری - آس و ستارگان
مقام دوم: نفیسه خسروی - بازیکن آزاد
مقام سوم: شیرین سپهوند ملی پوشان البرز - کیانا شکری معراج
پومسه انفرادی استاندارد ۱۷-۱۵ سال؛
مقام اول: دینا یعقوبی – ملی پوشان البرز
مقام دوم: زینب شهریاری – ملی پوشان البرز
مقام سوم: هلیا عطایی – معراج و سارا فریدونپور – بازیکنان آزاد
پومسه انفرادی استاندارد ۳۰-۱۸ سال؛
مقام اول: مرجان سلحشوری – ملی پوشان البرز
مقام دوم: یاسممن لیموچی – بازیکنان آزاد
مقام سوم: راضیه آقائی – معراج و مهسا برزگری آس و ستارگان
پومسه انفرادی استاندارد ۴۰-۳۱ سال؛
مقام اول: الناز حسین آبادی – آس و ستارگان
مقام دوم: نسترن ملکی – معراج
مقام سوم: خاطره شکوری – بازیکنان آزاد و ندا مرادی – ملی پوشان البرز
پومسه انفرادی استاندارد ۵۰-۴۱ سال؛
مقام اول: آتوسا فرهمند پارسا – ملی پوشان البرز
مقام دوم: زهرا محمدی – بازیکنان آزاد
مقام سوم: مینا هاشمی – ملی پوشان البرز و لیلا علیدوست – معراج
پومسه انفرادی استاندارد ۶۰-۵۱ سال؛
مقام اول: نرجس شریفی – معراج
مقام دوم: فاطمه کیائی – معراج
مقام سوم: معصومه منیری ملی پوشان البرز و زهرا هادی زاده – ملی پوشان البرز
پومسه انفرادی استاندارد ۶۵-۶۱ سال؛
مقام اول: روحانگیز شریفی – آس و ستارگان
پومسه تیمی استاندارد زیر ۱۴ سال؛
مقام اول: آس و ستارگان
مقام دوم: معراج
مقام سوم: دویار معراج و هیات تکواندو اصفهان
پومسه تیمی استاندارد ۱۵ تا ۱۷ سال؛
مقام اول: ملی پوشان البرز
مقام دوم: معراج
مقام سوم: هیات تکواندو اصفهان و دویار معراج
پومسه تیمی استاندارد ۳۰-۱۸ سال؛
مقام اول: معراج
مقام اول: ملی پوشان البرز
مقام سوم: آس و ستارگان و هیات تکواندو اصفهان
پومسه تیمی استاندارد ۵۰-۳۱ سال؛
مقام اول: ملی پوشان البرز
مقام دوم: آس و ستارگان
مقام سوم: معراج و دویار معراج
پومسه تیمی استاندارد بالای ۵۰ سال؛
مقام اول: ملی پوشان البرز
مقام دوم: آس و ستارگان
پومسه انفرادی ابداعی زیر ۱۴ سال؛
مقام اول: مائده جهانشاهلو – بازیکنان آزاد
مقام دوم: یگانه نظری – بازیکنان آزاد
مقام سوم: آیناز عسگری – آس و ستارگان و شیرین سپهوند – ملی پوشان البرز
پومسه انفرادی ابداعی ۱۷-۱۵ سال؛
مقام اول: سنا شایگان – معراج
مقام دوم: فرنیا مصلحی – ملی پوشان البرز
مقام سوم: ستایش قدیری – آس و ستارگان و دینا یعقوبی – ملی پوشان البرز
پومسه انفرادی ابداعی ۳۰-۱۸ سال؛
مقام اول: یاسمن ایرجی – معراج
مقام دوم: معصومه رجبی – آس و ستارگان
مقام سوم: فاطمه ستوده – دویار معراج و حنانه احمدی – معراج
پومسه تیمی ابداعی زیر ۱۸ سال؛
مقام اول: آس و ستارگان
مقام دوم: معراج
مقام سوم: ملی پوشان البرز و دویار معراج
پومسه تیمی ابداعی بالای ۱۸ سال؛
مقام اول:معراج
مقام دوم: آس و ستارگان
مقام سوم: دویارمعراج و ملی پوشان البرز