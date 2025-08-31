پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون اول قوه قضاییه افزود: در اجرای عدالت یک مجموعه بهم پیوسته نقش دارند که هر بخش در تأمین و تحقق آن مأموریتی را انجام میدهد و به همین دلیل کار تخصصی پزشکی قانونی در اجرای عدالت، مستقل از رأی دادگاه نیست.
حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه امروز یکشنبه نهم شهریور در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: از آنجا که قاضی در موضوعات پزشکی مهارت و تخصص لازم را ندارد، گواهیهای صادره توسط پزشکی قانونی را برای صدور رأی نهایی به عنوان حجت تلقی میکند، بنابراین گواهیهای صادر شده توسط پزشکی قانونی در صدور رأی و در نتیجه اجرای عدالت تأثیری قابل توجه دارد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در اجرای عدالت، نقش هر فرد در هر مجموعه باید به طور دقیق مشخص باشد و چنانچه نقش واضحی برای افراد قائل نشویم اجرای عدالت خدشه دار خواهد شد.
خلیلی گفت: عدالت، یک امر ثابت و غیرقابل انکار است که زمان و مکان یا قوم و نژاد بر اصل اجرای آن تأثیری ندارد؛ پس لازم است برای این امر ثابت به عنوان یک آرمان، همه تلاش خود را به کار گیریم.
وی نوشدن شیوههای رسیدن به عدالت را به عنوان یکی از ضروریات تحقق آن عنوان کرد و افزود: در جهان امروز شیوهها و روشهای رسیدن به عدالت متفاوت از گذشته است و از آنجا که در گذشته شاهد پیچیدگیهای جوامع امروزی نبودیم، دغدغه چندانی نیز برای رسیدن به شیوههای نو در راستای تحقق عدالت وجود نداشت.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی در زمینه نوکردن تجهیزات و دستیابی به فناوریهای جدید، گفت: پزشکی قانونی در سالهای اخیر علاوه بر ارائه خدمات پزشکی قانونی به مردم و مراجعین، بحق و کاملا بجا به حوزه تجهیزات و فناوریهای نوین نیز ورود کرده است، زیرا تحقق عدالت و احیای حق و حقانیت بدون استفاده از روشهای نوین امکانپذیر نیست.
خلیلی افزود: قطعا یک حوزه تخصصی نیازها و ضرورتهای خود را بهتر تشخیص میدهد و ورود آن به حوزه فناوریهای جدید و تلاش برای نو کردن شیوههای خدمت رسانی در حصول نتیجه مطلوب مؤثر خواهد بود.
وی گفت: در صورتی که روشهای اجرای عدالت و ارائه خدمت به مردم بهینه و به روز نشود، دسترسی به عدالت سخت میشود، بنابراین حرکت در این مسیر کاملأ ارزشمند و قابل قبول است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه در سالهای اخیر اقدامات و نوآوریهای خوبی در پزشکی قانونی اتفاق افتاده و قابل قدردانی است، درباره پیگیری و رفع برخی مشکلات این مجموعه در زمینه ارائه خدمت بهتر به مردم قول مساعد داد.