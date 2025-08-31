به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان از اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آب و خاک در سال جاری خبر داد.

رسول شمسی گفت: امسال ۳۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ملی برای اجرای طرح‌های آب و خاک اختصاص یافته که ۷۵ میلیارد تومان آن برای اجرای سامانه‌های آبیاری تخصیص یافته که با کمک‌های خودیاری که از سوی مردم صورت می‌گیرد، ۷۵۰ تا هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تا پایان سال به این سیستم مجهز خواهند شد.

او گفت: با اعتبارات پیش بینی شده، ۵۰ کیلومتر کانال و خط انتقال آب، بازسازی و لایروبی ۱۰۰ رشته قنات، ۱۲ کیلومتر کانال فرعی زیر دست سد‌ها و حاشیه رودخانه‌ها و بندها، جاده بین مزارع برای ارتقای بهره وری و افزایش راندمان آب احداث خواهد شد.

سال گذشته نیز با اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان در زیرساخت‌های بخش کشاورزی، طرح‌های عمرانی بسیاری انجام شد.