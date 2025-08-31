پیام تبریک اژهای برای قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در پیامی قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران در جهان را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، یکشنبه نهم شهریور با قهرمانی تیم جوانان با ۹ برد متوالی به پایان رسید.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در پیامی قهرمانی غرورآفرین ملیپوشان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را تبریک گفت و ضمن قدردانی از تلاش و کوشش ثمربخش قهرمانان کشورمان و کادر فنی و مدیریتی تیم والیبال جوانان، برای همه آنان در مسیر قهرمانی و زندگی شخصی آرزوی توفیق کرد.
تیم والیبال جوانان ایران که با کسب ۸ پیروزی متوالی در مراحل مقدماتی و حذفی به فینال این رقابتها صعود کرده بود، با شکست سه بر یک ایتالیا برای سومین بار قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان شد.