پروژه ساماندهی ورودی شهر مهاباد از طرف بوکان و میاندوآب محور کلک بگزاده امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پروژه ساماندهی ورودی شهر مهاباد از طرف بوکان و میاندوآب محور کلک بگزاده امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.

این طرح به طول یک‌ونیم کیلومتر در دو باند رفت و برگشت اجرا شده و برای تکمیل آن ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

از این میزان، ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه شهرداری مهاباد تأمین و هزینه شده است.

این پروژه زیرساختی با هدف بهبود وضعیت معابر ورودی و ارتقای زیبایی و ایمنی شهری اجرا شده است.