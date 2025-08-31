با حضور استاندار آذربایجانغربی انجام شد؛
بهرهبرداری از پروژه ساماندهی ورودی شهر مهاباد از طرف بوکان و میاندوآب
پروژه ساماندهی ورودی شهر مهاباد از طرف بوکان و میاندوآب محور کلک بگزاده امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید.
این طرح به طول یکونیم کیلومتر در دو باند رفت و برگشت اجرا شده و برای تکمیل آن ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.
از این میزان، ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه شهرداری مهاباد تأمین و هزینه شده است.
این پروژه زیرساختی با هدف بهبود وضعیت معابر ورودی و ارتقای زیبایی و ایمنی شهری اجرا شده است.