امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

فناوری هایی که هم زبان دشمن را به اعتراف گشود و هم پدافندشان را سردرگم کرد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹- ۲۱:۲۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مستند پرنده‌های مرگ
مستند پرنده‌های مرگ
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
گپ و گفتی با نفرات برتر کنکور
گپ و گفتی با نفرات برتر کنکور
۱۴۰۴-۰۶-۰۸
پیگیری اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
پیگیری اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
خبرهای مرتبط

غرش موشک‌های ایرانی در رزمایش اقتدار ۱۴۰۴

تغییر موازنه قدرت در منطقه با پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی

پهپاد «باور ۵» هدف خود را منهدم کرد

برچسب ها: پهپادهای ایرانی ، پهپاد ، قدرت نظامی ایران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 