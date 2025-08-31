هشتم ربیع الاول سالروز شهادت یازدهمین پیشوا و مقتدای شیعیان امام حسن عسگری علیه السلام است.

امامی که در خفقان دوران خلفای عباسی رسالت سنگین امامت شیعیان را بر دوش کشید.

امام حسن عسگری سال ۲۵۴ هجری قمری پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام هادی (علیه السلام) در سن ۲۲ سالگی به امامت رسید و در سال‌های امامتش در شهر سامرا تحت کنترل شدید خلفای عباسی با شیعیان ارتباط داشت.

مدت امامت امام حسن عسگری بسیار کوتاه و در دوره شش سال امامت در حبس و یا به شدت تحت نظر بودند و با وجود خفقان بسیار شاگردان زیادی برای ترویج دین مبین اسلام تربیت کرد.

امام حسن عسگری (ع) هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری در سن ۲۸ سالگی با دسیسه معتمد عباسی به شهادت رسید و ادامه ولایت اهل بیت را به فرزند بزرگوارش منجی عالم امدم زمان (عج) سپرد و دوره امامت حجت الهی آغاز شد.