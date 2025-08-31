افتتاح ۳۰ واحد مسکن روستایی در شهرستان شوط
همزمان با هفته دولت و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی، ۳۰ واحد بهسازی و مقاومسازی شده مسکن روستایی در شهرستان شوط به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛همزمان با هفته دولت و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی، ۳۰ واحد بهسازی و مقاومسازی شده مسکن روستایی در شهرستان شوط به بهرهبرداری رسید.
برای اجرای این طرح بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال هزینه شده و این واحدها در قالب برنامههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث و بازسازی شده و با هدف مقاومسازی، افزایش ایمنی و بهبود شرایط سکونت روستاییان اجرا شده است.
اجرای این طرحها ضمن ارتقای سطح رفاه خانوارهای روستایی، نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری واحدهای مسکونی در برابر حوادث طبیعی و بهبود زیرساختهای روستایی ایفا میکند.