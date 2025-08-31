افتتاح آموزشگاه یککلاسه شهید رئیسی در شهرستان شوط
در راستای تأکید مقامعالی استان مبنی بر حذف مدارس کانکسی و توسعه فضاهای آموزشی پایدار، آموزشگاه یککلاسه شهید رئیسی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی در شهرستان شوط به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
این آموزشگاه که سالها به صورت کانکسی فعالیت داشته، اکنون با احداث ساختمان جدید، محیطی ایمن و استاندارد برای تحصیل دانشآموزان فراهم کرده است.
با افتتاح این مدرسه، بخشی از مشکلات آموزشی در منطقه برطرف شده و شرایط مناسبتری برای یادگیری و پرورش استعدادهای دانشآموزان ایجاد شده است.