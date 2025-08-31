در راستای تأکید مقام‌عالی استان مبنی بر حذف مدارس کانکسی و توسعه فضا‌های آموزشی پایدار، آموزشگاه یک‌کلاسه شهید رئیسی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی در شهرستان شوط به بهره‌برداری رسید.

این آموزشگاه که سال‌ها به صورت کانکسی فعالیت داشته، اکنون با احداث ساختمان جدید، محیطی ایمن و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم کرده است.

با افتتاح این مدرسه، بخشی از مشکلات آموزشی در منطقه برطرف شده و شرایط مناسب‌تری برای یادگیری و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان ایجاد شده است.