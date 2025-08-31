استاندار آذربایجانغربی:
شهرداریها از ظرفیت منطقه آزاد ماکو برای نوسازی ناوگان استفاده کنند
استاندار آذربایجانغربی گفت: شهرداریهای استان در راستای خرید تجهیزات و نوسازی ناوگان حملونقل و موتوری از ظرفیت منطقه آزاد ماکو استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا رحمانی امروز در آیین افتتاح پروژههای عمرانی شهرستان مهاباد، افزود: هماکنون امکان خرید و نوسازی تجهیزات در منطقه آزاد ماکو با نازلترین قیمتها وجود دارد و فرصتی مناسب برای بهرهمندی استان از امتیازهای این منطقه است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان، خاطرنشان کرد: هماکنون امکان واردات ۴۵۰ میلیون دلار در قالب ۸۷ قلم گروه کالایی برای کولبران و مردم مناطق مرزی فراهم شده که تاکنون بهصورت هدفمند از آن استفاده نشده است.
استاندار آذربایجانغربی به موقعیتهای خدادادی استان نیز اشاره کرده و افزود: دولت امتیازهای ویژهای به مناطق مرزی واگذار کرده که قانون رویه تجارت مرزی نیز به مدت پنج سال فعال است.
رحمانی همچنین با تاکید بر اهمیت موضوع آب، اضافه کرد: با توجه به وضعیت تنش آبی، استفاده از ظرفیت مرزی برای مردم بهترین جایگزین کسبوکار است.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای دولت در زمینه جذب سرمایهگذار، افزود: بهزودی با سرمایهگذاران مهابادی مقیم سایر شهرها نشست صمیمی برای ارائه بستههای سرمایهگذاری برگزار خواهد شد.
استاندار آذربایجانغربی در پایان تصریح کرد: میزان اعتبارات دولتی در مقایسه با ظرفیت سرمایه مردمی ناچیز است و با جذب سرمایه، علاوه بر رونق کسبوکار، زمینه اشتغالزایی نیز فراهم خواهد شد.