به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: پیرو تصاویر منتشر شده در فضای مجازی و با توجه به پیگیری‌های اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، عملیات پاکسازی نخاله‌های ساختمانی تخلیه شده در ابتدای جاده ارومیه اشنویه انجام شد.

مختار خانی افزود: پیرو تصاویر منتشر شده در فضای مجازی و با توجه به پیگیری‌های اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه عملیات پاکسازی نخاله‌های ساختمانی تخلیه شده در ابتدای جاده ارومیه - اشنویه توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه و با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل شهرستان ارومیه انجام گرفت.

خانی گفت: با توجه به مفاد بند (۱) ماده (۲) قانون مدیریت پسماند‌ها گفت: تخلیه هرگونه نخاله و پسماند ساختمانی در حاشیه جاده‌ها جرم محسوب می‌شود و با متخلفان برابر قوانین برخورد خواهد شد.