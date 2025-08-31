پاکسازی محورهای مواصلاتی شهرستان ارومیه از نخالههای ساختمانی
رییس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه از پاکسازی محورهای مواصلاتی شهرستان ارومیه از نخالههای ساختمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: پیرو تصاویر منتشر شده در فضای مجازی و با توجه به پیگیریهای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، عملیات پاکسازی نخالههای ساختمانی تخلیه شده در ابتدای جاده ارومیه اشنویه انجام شد.
خانی گفت: با توجه به مفاد بند (۱) ماده (۲) قانون مدیریت پسماندها گفت: تخلیه هرگونه نخاله و پسماند ساختمانی در حاشیه جادهها جرم محسوب میشود و با متخلفان برابر قوانین برخورد خواهد شد.