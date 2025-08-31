پخش زنده
معاون صنایعدستی وزیر میراث فرهنگی به عنوان ارزیاب برای بررسی ثبت شهر سیبای در جمهوری باشقیرستان روسیه به عنوان «شهر جهانی صنایع دستی» انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی دهکردی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و عضو شورای جهانی صنایع دستی از جمهوری اسلامی ایران (WCC)، به عنوان یکی از ارزیابان بینالمللی برای بررسی پرونده ثبت جهانی شهر سیبای در جمهوری باشقیرستان، روسیه، انتخاب شد.
شهر سیبای در منطقه اروپای شرقی و در قلمرو تاریخی اتصال دو قاره اروپا و آسیا واقع شده است. این شهر برای ثبت به عنوان «شهر جهانی صنایع دستی» در زمینههای متنوعی از جمله نقاشی بر روی سنگ و چوب، سنگتراشی، نمددوزی، دوخت لباسها و زیورآلات زنان نامزد شده است.
سیبای که در سال ۱۹۵۵ به عنوان شهر معرفی شد، در نوامبر ۲۰۲۵ هفتادمین سالگرد تأسیس خود را جشن خواهد گرفت. این شهر که بر اساس تاریخ کهن و معادن غنی مس و طلا شکل گرفته، امروزه به یک مرکز صنعتی، آموزشی و فرهنگی مهم در منطقه اورال باشقیر تبدیل شده و به طور غیررسمی همسطح پایتخت این جمهوری محسوب میشود. وجود نمایندگان بیش از ۲۰ ملیت که در صلح و هماهنگی زندگی میکنند، به غنای فرهنگی این شهر افزوده است.
صنایع دستی سنتی، به عنوان ثروت ملی و بخش لاینفک فرهنگ مردم باشقیرستان، در این شهر رونق ویژهای دارد. بیش از ۱۰۰ هنرمند در رشتههای مختلفی، چون تراش سنگ و چوب، سفالگری، نمددوزی، قالیبافی، گلدوزی و ساخت زیورآلات سنتی فعالیت میکنند. توسعه سیبای به عنوان یک قطب هنرهای سنتی، به ویژه سنگتراشی، با اهداف توسعه صنعت گردشگری این منطقه گره خورده است.
هیئت ارزیابی بینالمللی متشکل از کارشناسان برجسته جهانی است که علاوه بر مریم جلالی دهکردی شامل سعد القدومی (رئیس شورای جهانی صنایع دستی)، نادیا میر (معاون رئیس منطقه آفریقای شورای جهانی صنایع دستی از آفریقای جنوبی)، وانگ ژیجی (عضو شورای جهانی صنایع دستی از چین، کریموا گوزل میدخاتونا (مدیرعامل شرکت دولتی آگیدل و عضو شورای جهانی صنایع دستی)، آگاراگیم کاگیرگادژییو (معاون رئیس اداره منطقه شهر اوفا) است.
این هیئت وظیفه ارزیابی ظرفیتها و صلاحیتهای شهر سیبای برای دریافت عنوان معتبر «شهر جهانی صنایع دستی» را بر عهده دارد.
انتخاب مریم جلالی دهکردی در این نقش، نشاندهنده جایگاه و اعتبار بینالمللی ایران در حوزه صنایع دستی و نقش فعال در نهادهای تصمیمگیرنده جهانی است.