به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه هماهنگی برای استمرار فعالیت و توسعه خدمات مرکز تعویض پلاک خودرو‌های سنگین در خوی، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، مدیران شهری و نمایندگان پلیس راهور در ساختمان شهرداری خوی برگزار شد.

مرکز تعویض پلاک خودرو‌های سنگین خوی از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده و طی سال‌های گذشته به شهروندان شمال آذربایجان غربی خدمات‌رسانی کرده است. در این جلسه، حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه خوی، با تأکید بر اهمیت استمرار خدمات و ارائه خدمات سریع و مؤثر به مردم، اظهار داشت: خوی با پوشش شهرستان‌های شمال استان می‌تواند نقش مؤثری در خدمت‌رسانی خودرو‌های سنگین داشته باشد و پیگیری استمرار فعالیت مرکز تعویض پلاک از اولویت‌های مدیریتی است.»

غلامحسین آزاد، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، نیز با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان و حجم بالای تردد خودرو‌های سنگین، گفت: استمرار فعالیت این مرکز می‌تواند بار اداری مرکز استان را کاهش داده، هزینه‌های رفت‌وآمد مردم را به حداقل برساند و زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ظرفیت‌های شهری خوی را فراهم کند.

حسن نصرالله‌پور، شهردار خوی، با اعلام آمادگی کامل شهرداری برای همکاری با پلیس راهور، تأکید کرد:زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم از جمله فضای مناسب، سامانه‌های الکترونیکی و امکانات اداری فراهم شده و آماده ارائه خدمات مستمر به شهروندان شمال استان هستیم.

اعضای جلسه نیز با ارائه پیشنهاداتی برای تسهیل امور اداری، تأمین نیروی انسانی و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، بر همراهی مدیریتی استان برای استمرار و تقویت خدمات مرکز تأکید کردند.

راه‌اندازی و استمرار فعالیت مرکز تعویض پلاک خودرو‌های سنگین در خوی، علاوه بر کاهش مراجعات شهروندان به مرکز استان، نقش شهرستان را به عنوان محور خدمات‌رسانی خودرو‌های سنگین در شمال آذربایجان غربی تقویت کرده و به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش رضایت شهروندان کمک می‌کند.