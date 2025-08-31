مدیر جهاد کشاورزی تکاب گفت: در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، ۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تکاب به سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شد. این اقدام با هدف بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت آن صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛منصور رضایی، مدیر جهاد کشاورزی تکاب، با اعلام این خبر افزود: به منظور بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت آن، ۲۸ هکتار از اراضی کشاورزی تکاب به سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

وی افزود: در این راستا، ۲.۶ کیلومتر لوله‌گذاری هدایت آب و ۱۱ طرح آبیاری تحت فشار و سامانه‌های نوین تحت فشار در اراضی کشاورزی شهرستان انجام شده است. برای اجرای این طرح‌های آبیاری، بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است که ۳.۵ میلیارد تومان آن به صورت بلاعوض به کشاورزان پرداخت شده و مابقی به صورت خودیاری توسط کشاورزان تأمین شده است.

محمد نیکنام، فرماندار تکاب نیز در این خصوص اظهار داشت: چند طرح آبیاری به سیستم‌های نوین تجهیز و چند طرح لوله‌گذاری نیز برای صرفه‌جویی و کاهش مصرف آب در تکاب اجرا شده است. وی با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در ایجاد اشتغال افزود: با اجرای این طرح‌های آبیاری، ۱۸ شغل مستقیم و ۶۰ شغل غیرمستقیم ایجاد شده است.

نیکنام با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را موجب افزایش تولید محصولات، رفاه اجتماعی و امنیت غذایی در جامعه دانست.

کشاورزان منطقه نیز با استقبال از این طرح، تأکید کردند که با بهینه‌سازی مصرف آب، نه تنها سهم خود را در حفظ این منبع ارزشمند طبیعی ادا می‌کنند، بلکه می‌توانند محصولات سالم‌تری نیز تولید کنند.