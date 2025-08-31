همایش بزرگ خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های مسابقه‌ای و کلاسیک در پیست اتومبیلرانی و موتورسواری مجموعه آزادی تهران برگزار می‌شود.

برگزاری همایش موتورسواری و اتومبیلرانی به میزبانی تهران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، همایش بزرگ خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های مسابقه‌ای و کلاسیک به مناسبت میلاد با سعادت رسول اکرم (ص) در پیست اتومبیلرانی و موتورسواری مجموعه آزادی تهران برگزار می‌شود.

این همایش با حضور قهرمانان و پیشکسوتان موتورسواری و اتومبیلرانی کشور، از ساعت ۱۰ تا ۱۸ چهارشنبه، ۱۹ شهریور در پیست اتومبیلرانی و موتورسواری مجموعه آزادی تهران برگزار می‌شود و بازدید برای عموم مردم آزاد است.