همایش بزرگ خودروها و موتورسیکلتهای مسابقهای و کلاسیک در پیست اتومبیلرانی و موتورسواری مجموعه آزادی تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، همایش بزرگ خودروها و موتورسیکلتهای مسابقهای و کلاسیک به مناسبت میلاد با سعادت رسول اکرم (ص) در پیست اتومبیلرانی و موتورسواری مجموعه آزادی تهران برگزار میشود.
این همایش با حضور قهرمانان و پیشکسوتان موتورسواری و اتومبیلرانی کشور، از ساعت ۱۰ تا ۱۸ چهارشنبه، ۱۹ شهریور در پیست اتومبیلرانی و موتورسواری مجموعه آزادی تهران برگزار میشود و بازدید برای عموم مردم آزاد است.