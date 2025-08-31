پخش زنده
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت تأمین مالی طرح ها، خواستار پیگیری جدی انعقاد قراردادهای متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان توسط مدیران کل راه و شهرسازی استانها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ششمین جلسه تخصصی پایش طرحهای حمایتی مسکن با حضور حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معاونان ستادی، مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه و مدیران کل راه و شهرسازی استانها برگزار شد.
در این جلسه، طاهرخانی با تأکید بر لزوم تأمین مالی مستمر برای طرح های نهضت ملی مسکن، خواستار پیگیری فوری برای انعقاد قراردادهای متمم تسهیلات از مبلغ ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان شد.
وی همچنین بر اهمیت آمادهسازی همزمان خدمات روبنایی نظیر واحدهای تجاری خرد، مدارس و مساجد در کنار احداث واحدهای مسکونی تأکید کرد و خواستار تدوین دستورالعملی برای ایجاد وحدت رویه در این حوزه شد.
در ادامه، گزارشهایی از عملکرد استانها در زمینه استفاده از ظرفیت دستورالعمل کمک به تأمین سهم آورده دهکهای کمدرآمد و طرح های آماده افتتاح در هفته دولت ارائه شد.
همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی از ظرفیتهای توسعه اراضی روستایی ارائه کرد و مقرر شد این ظرفیت در طرحهای مسکن ملی و جوانی جمعیت با اولویت و فوریت مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان، مقرر شد گزارش جامعی از وضعیت قراردادهای متمم تسهیلات و پیشرفت پروژهها در جلسه آتی ارائه شود و این جلسه بهصورت ویژه به موضوع رصد عملکرد کارگزاران اختصاص یابد.