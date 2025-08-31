به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات ترای‌اتلون قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ با حضور تیم ملی ایران در استانبول برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ۵۰ ورزشکار از برترین‌های ترای‌اتلون از کشور‌های صاحب رشته در سراسر آسیا در مسافت استاندارد (۵/۱ کیلومتر شنا، ۴۰ کیلومتر دوچرخه سواری و ۵ کیلومتر دو) به رقابت پرداختند. تیم ملی ترای‌اتلون کشورمان نیز با ترکیب ۴ نفره فرید هادی پور، پوریا شامی، آرتین نصیری و محمد امین صدر امین در رقابتی سخت و سنگین با حریفان آسیایی خود به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات نمایندگان کشورمان که نخستین رویداد استاندارد خود را در میادین بین المللی تجربه می‌کردند علیرغم تلاش بسیار در نیمه دوم جدول نتایج جای گرفتند. پوریا شامی نخستین ورزشکار کشورمان بود که به خط پایان رسید و با زمان ۲:۰۲:۰۴ در رده سی و دوم قرار گرفت، پس از وی آرتین نصیری با یک ثانیه اختلاف در رده سی و سوم ایستاد. فرید هادی پور و محمد امین صدر امین، دیگر نمایندگان کشورمان پس از پایان بخش شنا در بخش دوچرخه از ادامه رقابت بازماندند.

در این مسابقات تاکومی هوجو از ژاپن به مقام قهرمانی دست یافت و ژیروی ژانگ از چین و جرمی کوئیندوس از ازبکستان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

این رویداد از سطح فنی و رقابتی بسیار بالایی برخوردار بود به گونه‌ای که ورزشکاران مطرح آسیا هم، چون اسکار کاگینز قهرمان نخبه هنگ کنگی و دارین کونسبایف و آیان بیسنبایف قهرمانان با سابقه قزاقستان و رایسوکه مائدا و آئوبا یاسوماتسو از ژاپن از دسترسی به عناوین برتر و سکو‌های قهرمانی بازماندند.