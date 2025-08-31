تیم ملی تکواندو ناشنوایان کشورمان برای حضور در بازی‌های المپیک، تمرینات خود را در بخش کیوروگی و پومسه برگزار می‌کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی تکواندو ناشنوایان تا امروز ۲ مرحله اردوی آماده سازی ویژه المپیک را پشت سر گذاشته است. ملی پوشان المپیکی این تیم در بخش کیوروگی امروز (یکشنبه ۹ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی شدند تا از فردا تمرینات‌شان را در مرحله سوم آغاز کنند.

مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم)، وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم)، علیرضا شریفی منش (وزن ۸۰ کیلوگرم) و بهزاد امیری (وزن ۸۰+ کیلوگرم) ملی پوشان المپیکی تکواندو هستند که تا ۱۸ شهریور زیر نظر وحید عبداللهی سرمربی تیم ملی تکواندو در بخش کیوروگی و سعید رمضانی و علیرضا درویش پور (مربیان کیوروگی) تمرینات شان را پیگیری می‌کنند.

برگزاری سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو در بخش پومسه هم در برنامه است. مرتضی رضاصفت تنها عضو این تیم است که ۱۴ تا ۳۱ شهریور در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان و زیر نظر مهدی صمدیان تبار تمریناتش را پیگیری خواهد کرد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.