مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس از اجرای طرحهای ارتقای کیفی با سرمایهگذاری ۱.۷ میلیارد یورویی خبر داد و گفت: با اجرای کامل این طرحها در دو فاز، تولید فرآوردههای اصلی پالایشگاه سه تا چهار برابر افزایش مییابد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد هاشمی با تشریح روند سوخترسانی در شرایط بحرانی جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در روزهای پراسترس جنگ ۱۲ روزه که انتظار میرفت برخی واحدهای تولیدی برای حفظ ایمنی از مدار خارج شوند، کارکنان پالایشگاهها نهتنها تولید را متوقف نکردند، بلکه با ایثار و مدیریت جهادی اجازه ندادند حتی یک ثانیه در روند تأمین سوخت مردم خللی ایجاد شود، بهگونهای که با همیاری زنجیره پالایش، انتقال و پخش و با توجه به رکورد مصرف بیش از ۲۰۰ میلیون لیتری در برخی روزها، توزیع سوخت بدون هیچگونه خللی ادامه یافت و تولید پالایشگاه بندرعباس از روزانه ۱۱ میلیون لیتر به روزانه ۱۳ میلیون لیتر رسید.
وی با اشاره به برنامه راهبردی پالایشگاه بندرعباس برای تغییر رویکرد الگوی پالایشی گفت: حدود ۹۲ درصد تقاضا روی چهار فرآورده اصلی (بنزین، نفتگاز، نفت سفید و سوخت هواپیما) متمرکز است، بنابراین باید از تولید فرآوردههای سنگین فاصله بگیریم و با ارتقای ضریب پیچیدگی، سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر را افزایش دهیم که به این منظور اجرای واحدهای پیشرفته از جمله آردیسیسی و آرافسیسی در دستور کار قرار گرفت تا برشهای سنگین به فرآوردههای سبکتر و با ارزشتری تبدیل شوند.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس با تأکید بر اینکه طرحهای ارتقای کیفی این پالایشگاه با سرمایهگذاری ۱.۷ میلیارد یورو در ۲ فاز طراحی شده است و با اجرای کامل آن تولید فرآوردههای اصلی پالایشگاه سه تا چهار برابر افزایش مییابد، بیان کرد: واحد آردیسیسی بهزودی و برای نخستین بار در کشور و در پالایشگاه بندرعباس راهاندازی و با راهاندازی کامل این واحد، سالانه ۴۰۰ هزار تن پروپیلن و ۹۰ هزار تن اتیلن تولید میشود و پالایشگاه بهسمت پتروپالایشی شدن حرکت میکند.
هاشمی با بیان اینکه سیاست پالایشگاه بندرعباس این است که آینده پالایشگاه را به محصولی با ریسک محیطزیستی و بازار بالا گره نزنیم و تمرکز را بر فرآوردههای پاکتر و با ارزش افزوده پایدار بگذاریم، تصریح کرد: ککسوزنی یکی از محصولات جانبی برخی واحدهاست، اما آیندهاش بهدلیل الزامهای زیستمحیطی روشن نیست چراکه تولید هر تن آلومینیوم با اتکا به کک، حدود ۱۵ تن گاز گلخانهای تولید میکند از این رو بسیاری از کشورها و صنایع به سمت جایگزینی با فرآوردههای پاک رفتهاند.
وی تولید روغنهای گروه ۱ و ۲ را یکی از پروژههای بسیار مهم و راهبردی در دست اجرای پالایشگاه بندرعباس دانست و گفت: این طرح برای نخستینبار در داخل کشور اجرا میشود که مطالعات مفهومی و طراحی اولیه آن با استفاده از دانش داخلی انجام شده تا از ظرفیتهای موجود پالایشگاه حداکثر استفاده را ببریم و هزینه سرمایهگذاری را تقریباً به نصف روشهای مرسوم کاهش دهیم و پیشبینیمیکنیم در مدت ۳۶ ماه عملیات اجرایی آن به طول بینجامد.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس با اشاره به اینکه اتصال این پالایشگاه به خط لوله گوره - جاسک از جمله مهمترین اقدامهای راهبردی همسو با تأمین پایدار سوخت پالایشگاه بود، اظهار کرد: متوسط نفت خام دریافتی پالایشگاه بندرعباس روزانه ۳۳۰ هزار بشکه است که با وصل شدن پالایشگاه به خط لوله گوره _ جاسک به ۳۴۰ هزار بشکه افزایش یافت، همچنین با راهاندازی این خط، عملیات سوخترسانی به پالایشگاه که پیش از آن از طریق دریا و با استفاده از کشتی انجام میشد بهصورت پایدار با استفاده از این خط انجام و ۸۰ میلیون دلار صرفهجویی بهدنبال داشت.
هاشمی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ سود خالص پالایشگاه بندرعباس ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: تنها در سه ماه نخست ۱۴۰۴ سود خالص این پالایشگاه به ۱۷ همت رسیده که ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، که از عوامل این سوددهی بالا تغییر رویکرد پالایشگاه بندرعباس به سمت تولید سوخت پاکتر و با کیفیت بالاتر است، همچنین پیشبینی میکنیم این روند سوددهی با شیب ملایمی بهسمت بالا حرکت کند.