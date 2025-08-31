به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آقای شانیل، سرداور بین‌المللی بدمینتون با اصالت هندی که از بحرین عازم ایران است، دوشنبه ۱۰ شهریور برای قضاوت در مسابقات بین‌المللی جام کاسپین وارد تهران می شود. حضور این سرداور معتبر بین‌المللی، نشان از اهمیت این رویداد در تقویم بدمینتون آسیا و جهان دارد.

مسابقات بین‌المللی جام کاسپین با رنکینگ جهانی، ۱۲ تا ۱۵ شهریور در ایران برگزار خواهد شد. در این رویداد، ورزشکارانی از شش کشور به رقابت خواهند پرداخت و مجموع جوایز این مسابقات سه هزار دلار تعیین شده است. این رقابت‌ها فرصتی ارزشمند برای بازیکنان کشورمان به شمار می‌رود تا علاوه بر کسب تجربه بین‌المللی، امتیازات لازم برای بهبود جایگاه خود در رنکینگ جهانی را نیز به دست آورند.

فریبا مددی، داور بین‌المللی برجسته کشورمان نیز به عنوان کمک سرداور در این مسابقات حضور دارد. حضور خانم مددی در کنار آقای شانیل، پشتوانه‌ای مهم برای برگزاری دقیق و منظم این رقابت‌ها به شمار می‌رود.