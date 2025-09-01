پخش زنده
مدیرکل دفتر نگهداری علائم سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای عملیات خطکشی در حدود ۵۵ هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی کشور در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدراشد مدرس گرجی از اجرای عملیات خطکشی در حدود ۵۵ هزار کیلومتر از شبکه راههای کشور در پنجماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ خبر داد.
مدرس گرجی، با تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه ایمنی راهها، گفت: در این مدت، اصلاح ۱۳۰ نقطه پرتصادف، نصب حدود ۲۵۰ کیلومتر انواع حفاظ ایمنی، نصب ۱۴ هزار مترمربع علائم اطلاعاتی، نصب بیش از ۱۰۴ هزار عدد تابلو اخطاری و انتظامی و همچنین ۳۵۶۰ مورد ایمنسازی ابتدایی حفاظ در جادههای بینشهری کشور اجرا شده است.
وی افزود: علاوه بر این، اقدامات مؤثری در حوزه روشنایی محورهای مواصلاتی کشور صورت گرفته است؛ به طوری که ۵۸ کیلومتر روشنایی طولی در راهها و تونلها و ۱۷۳ مورد روشنایی نقطهای اجرا شده است. این اقدامات در راستای ارتقاء ایمنی و تسهیل تردد در جادهها انجام شده است.