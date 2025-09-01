قزاقستان دومین حریف ایران در بسکتبال پسران زیر ۱۶ سال جام آسیا
تیم بسکتبال پسران زیر ۱۶ سال کشورمان در دومین دیدار خود از رقابتهای جام آسیا - مغولستان به مصاف تیم قزاقستان خواهد رفت.
، تیم بسکتبال پسران زیر ۱۶ سال ایران در دومین دیدار خود در گروه D رقابتهای جام آسیا ۲۰۲۵ مغولستان، از ساعت ۹:۳۰ دوشنبه ۱۰ شهریور به مصاف قزاقستان خواهد رفت.
پسران ایران در نخستین بازی خود در این رقابتها با نتیجه ۸۷ بر ۴۳ از سد عربستان عبور کردند و قزاقستان با نتیجه ۱۰۷ بر ۵۱ مغلوب ژاپن شد. تیم ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی این رقابتها، سهشنبه ۱۱ شهریور به مصاف ژاپن خواهد رفت.
رقابتهای بسکتبال پسران زیر ۱۶ سال جام آسیا ۲۰۲۵ از ۹ تا ۱۶ شهریور به میزبانی مغولستان برگزار می شود و چهار تیم برتر این رقابتها، سهمیه حضور در رقابتهای جام جهانی بسکتبال زیر ۱۷ سال ۲۰۲۶ در ترکیه را کسب میکنند.