صدور موافقت اصولی برای ۱۸ طرح گردشگری در سراب
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت:در حوزه گردشگری در این شهرستان برای ۱۸ طرح موافقت اصولی صادر شده است که این طرحها از ۲۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مجید نصیرپور در جلسه بررسی راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان سراب با بیان اینکه در حوزه گردشگری برای ۱۸ طرح موافقت اصولی صادر شده است گفت:بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه گردشگری این شهرستان در حال اجراست.
وی ادامه داد:پروژهها شامل احداث بزرگترین پل معلق خاورمیانه در روستای سهزاب، ساخت هتل، مجتمعهای گردشگری، سفره خانههای سنتی و بازسازی استخر ۵ آبگرم معدنی میباشد.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: با بهره برداری از این طرحها برای بیش از هزار نفر فرصت شغلی پایدار ایجاد میشود.
نصیرپور از سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به سراب خبر داد و افزود: آقای صالحی امیری جهت حضور در آیین افتتاحیه سومین جشنواره لبنیات و عسل، بازدید از پروژههای مهم گردشگری و بررسی راهکارهای توسعه صنعت توریسم بیستم شهریورماه امسال به این شهرستان سفر میکند.
وی با بیان اینکه شهرستان سراب در مسیر گردشگری استانهای شمالی و شمال غرب کشور واقع شده است گفت: سالانه بیش از ۴۰ میلیون مسافر از این محور مواصلاتی تردد دارند که در روزهای پایانی شهریور ماه تعداد مسافرین افزایش مییابد و این جشنواره فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای این منطقه است.
گفتنی است سومین جشنواره عسل و لبنیات در ۱۴۵ غرفه در بخشهای کشاورزی و دامداری، صنعت، فرهنگ و گردشگری از ۲۰ الی ۲۵ شهریور ماه امسال در اردوگاه شهید فهمیده سراب برگزار میشود.