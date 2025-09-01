رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شفافیت مالیِ توصیه «اف‌ای تی اف»، کشور‌ها را ملزم می‌کند که در زیرساخت ها، قوانین و مقررات و فرآیندهایشان، اقداماتی انجام دهند که داخل کشور خودشان شفافیت مالی داشته باشند، تاکید کرد: قرار نیست اطلاعاتی از فرایند‌های مالی کشور، به این نهاد داده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای هادی خانی درباره آخرین وضعیت پرونده کشورمان در «اف‌ای تی اف» و مذاکرات با این نهاد افزود: ما با موجودی به اسم «اف‌ای تی اف» در این پرونده طرف نیستیم و قرار نیست کار مالی، تجاری و تعاملات پولی و مالی با «اف‌ای تی اف» داشته باشیم.

وی ادامه داد: آن چیزی که ما به اسم پرونده کشور با اف‌ای تی اف امروز می‌شناسیم در واقع مدیریت یک معماری چند سطحی و یک شبکه پیچیده‌ای از کشور‌ها، نهاد‌های منطقه‌ای و نهاد‌های بین المللی و حتی سازمان‌های تخصصی است که تماما توصیه‌های اف‌ای تی اف را در مجموعه خودشان قانون کردند و در حال اجرای آن هستند و در به روز سازی این توصیه‌ها و قواعد هم حضور فعالی دارند و قطعا منافع خودشان را در این به روزسازی‌ها دنبال می‌کنند.

خانی افزود: ما متاسفانه به عللی نتوانستیم در این حوزه تریبون رسمی داشته باشیم و عضوی از گروه‌های منطقه‌ای اش نشده بودیم و الان هم نیستیم و نقش موثری در این بازی نداشتیم شما امروز اگر روی موضوع اف‌ای تی اف تمرکز کنید بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیه اف‌ای تی اف را تایید کرده حتی بعضی از قطعنامه‌هایی که امروز ما نگران آن هستیم در قالب مکانیسم ماشه، دوباره ساری و جاری بشود و تحریم‌های سازمان ملل را علیه برخی از اتباع کشور ما دوباره بخواهد برگرداند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در همین قطعنامه‌ها هم به اهمیت و نقش اف‌ای تی اف اشاره شده حتی خیلی از سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک آسیایی مثل کمیته نظارتی بازار، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان امنیت همکاری اروپا و خیلی از این‌ها امروز با اف‌ای تی اف تفاهمنامه همکاری دارند و خودشان را ملزم به اجرای قواعد و توصیه‌های اف‌ای تی اف می‌کنند پس ما با یک مجموعه توصیه‌ها، رفتار‌ها و فرآیند‌هایی مواجه هستیم که قدرت بسیار فراتری حتی از سازمان ملل متحد پیدا کرده بخاطر این که بحث اجرایی و عملیاتی دارد و یک چالش دائمی البته برای تمامی کشور‌های دنیا است یعنی الان خیلی از کشور‌ها هم در مواجهه با چالشی مثل اف‌ای تی اف با مشکلاتی مواجه هستند و دارند مدیریت می‌کنند ساختار سازی کردند.

خانی افزود: اکنون حدود ۲۸ کشور مشابه ما با اف‌ای تی اف برنامه اقدام رفع اشکالات دارند البته ما در لیست سیاه قرار گرفتیم، چون این برنامه اقدامی که با اف‌ای تی اف امضا کرده بودیم که اشکالات مان را رفع کنیم در زمان خودش به سرانجام نرسید و منجر به این شد که اف‌ای تی اف از تمام کشور‌ها فراخوان بدهد و از همه کشور‌ها بخواهد که محدودیت‌هایی را علیه ایرانی و اتباع ایرانی تعریف کنند تا این اقدامات بیاید انجام شود و این آسیب‌ها و اشکالات رفع شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: این نهاد بیش از ۳۵ سال عمر دارد در طول این ۳۵ سال مستمرا توصیه‌ها و قواعد آن به روز می‌شود و حضور فعال کشور‌های مختلف را هم در این موضوع شاهد هستیم که به هر دلیل ما در کشور نتوانستیم آن طور که باید و شاید در این فرصت زمانی گذشته این چالش را با یک اجماع داخلی مدیریت کنیم که البته من اشکال اصلی را به این برمی گردانم که شاید موضوع اف‌ای تی اف در کشور ما از یک موضوع فنی و حقوقی منحرف شد به زوایای دیگری در حالی که شاید مشابه خیلی از کشور‌ها ما باید ساختارسازی و تیم سازی می‌کردیم بحث‌های دقیق فنی و حقوقی و کارشناسی روی توصیه‌های اف‌ای تی اف راه می‌انداختیم و فرصت‌ها و تهدید‌ها را شناسایی می‌کردیم فرصت‌ها را استفاده می‌کردیم و برای تهدید‌ها هم تدبیر می‌داشتیم مشابه تمام کشور‌هایی که امروز با اف‌ای تی اف این جریان و این بازی را دارند.

خانی اضافه کرد: عملا بازی ما با اف‌ای تی اف از سال ۱۳۸۴ شروع شد که یک گزارش اف‌ای تی اف در خصوص نواقص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کشور داد و این رفت و آمد‌ها با اف‌ای تی اف شروع شد و در نهایت در سال ۱۳۹۶ یک موافقنامه بین ما و اف‌ای تی اف امضا شد که یکسری آسیب‌ها و اشکالاتی که عمدتا اصلاحات قوانین و مقرراتی است، چون الان اکشن پلانی که ما با اف‌ای تی اف داریم در واقع می‌شود گفت که بخش قابل توجهی از این بحث اصلاحات قوانین و مقررات داخلی مان است، چون ما بخش زیادی از توصیه اف‌ای تی اف را در کشور، قانون کردیم مشابه تمامی کشور‌ها یکسری از این توصیه‌ها در کشور نیاز به یکسری اصلاحات مقرراتی داشت که این‌ها در آن مقطع کشور پذیرفت و یک تایم زمانی یکساله برای آن تعریف شد که تا ۱۸ ماه تمدید شد و بعد هم یکی دو سال فرصت داده شد و چون نتوانستیم در آن مقطع زمانی این اشکالات را برطرف کنیم رفتار اف‌ای تی اف با ما تغییر کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: چون وقتی ما برنامه اقدام داریم مشابه این ۲۷ کشوری که الان با اف‌ای تی اف برنامه اقدام دارند برای رفع آسیب هایشان، اف‌ای تی اف از کشور می‌خواهد که اقداماتی را انجام بدهد و این آسیب‌ها رفع شود، اما وقتی این اقدامات انجام نمی‌شود بازی به این فرم تعریف می‌شود که اف‌ای تی اف دیگر از کشور هدف نمی‌خواهد از سایر کشور‌ها می‌خواهد که اقداماتی را علیه کشور هدف انجام بدهند که این اقدامات موسوم است به اقدامات تقابلی. اقدامات تقابلی که علیه کشور ما تعریف شده، چون این‌ها سطوح مختلف دارد یعنی این طور نیست که همه کشور‌های لیست سیاه در یک سطح باشند الان ما هم کشور ایران و میانمار و کره شمالی در لیست سیاه اف‌ای تی اف هستند میانمار اقدامات تقابلی خیلی ضعیف تری دارد فقط در حد شناسایی مشتری تعریف شده، برای ما اعمال محدودیت‌ها و نظارت‌های شدید تعریف شده که هر تابعیت ایرانی و هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی در هر گوشه دنیا با هر موسسات پولی و مالی در سایر کشور‌ها بخواهد سرویس یا خدمتی را دریافت کند باید سوال و جواب‌هایی را پاسخ بدهد باید منشا پولش را مشخص کند باید هویت سنجی دقیق شود باید مشخص کند که آن پولی را می‌خواهد جابجا کند برای چه هدفی دارد جابجا می‌کند و این نظارت شدید قطعا محدودیت‌هایی را برای ما ایجاد کرده و از ما سنگین‌تر کره شمالی است الان در لیست سیاه اف‌ای تی اف که به طور کامل هیچ نوع خدمت و سرویسی را بر اساس اقدامات تقابلی اف‌ای تی اف در هیچ کشوری به اتباع کره‌ای نمی‌دهند الان ما سرویس می‌گیریم خدمت می‌گیریم بانک هایمان در سایر کشور‌ها فعال هستند صرافی هایمان کار می‌کنند، اما با نظارت و محدودیت این کار انجام می‌شود.

خانی ادامه داد: ما الان از ۴۰ بند برنامه اقدامی که با اف‌ای تی اف داریم ۵ تا را به طور کامل تایید گرفتیم ۱۲ تا را تا حد زیادی پوشش داده که ما فرض را بر این می‌گذاریم که ۱۷ بند از بند‌های برنامه اقدام ما الان پوشش داده شده، و سایر بند‌های برنامه اقدام متاسفانه هنوز به سرانجام نرسیده و علت هم شاید بخاطر نبود انسجام ملی داخل کشور بود که باید یک جا‌هایی دستگاه‌هایی باید یک تکالیفی را بعهده بگیرند و می‌پذیرفتند و این تاخیر متاسفانه متوجه شد، اما روی موضوع سی اف تی و پالرمو که شاید خیلی هم روی آن بحث شد که ما ۴۱ بند برنامه اقدام داشتیم چرا ۳۹ بند انجام نمی‌شود و این دو بند را اینقدر روی آن تمرکز کردیم؟ من بار‌ها عرض کردم گفتم از سال ۱۳۹۸ که اقدامات تقابلی علیه کشور تعریف شد و عملا ایران از لیست خاکستری به لیست سیاه منتقل شد، اف‌ای تی اف در بیانیه هایش مستمرا اشاره کرده که اگر ایران دو تا کنوانسیون پالرمو و سی اف تی را تصویب کند و ملحق شود در خصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم گیری می‌شود و این خیلی مهم است، یعنی، چون به هر حال شما می دانید ما برنامه اقدام مان کار زمان بری است ما اگر بخواهیم با این اسم که برنامه اقدام را کامل با اف‌ای تی اف پاس کنیم، چون اصلاح قوانین و مقررات هم دارد کار زمان بری است آن چیز یکه الان برای حاکمیت و دولت و برای ما خیلی مهم است که هر چه سریعتر باید تعیین تکلیف کنیم بحث تعلیق اقدامات تقابلی است و فرصت گرفتن از اف‌ای تی اف برای این که بند‌های برنامه اقدام مان را کامل کنیم با این فرمان فعلا آخرین وضعیتی که داریم را پیگیری می‌کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره «سی اف تی» گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک بحث کاملا کارشناسی و جلسات کاملا بی طرف فنی و حقوقی، موضوعات کنوانسیون پالرمو و ارتباط آن با توصیه‌های اف‌ای تی اف بحث شد و بعد از کلی جلسات کارشناسی و فنی کنوانسیون پالرمو، خوشبختانه با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تودیع این کنوانسیون توسط وزارت خارجه به سازمان ملل به سرانجام رسید و الان هم عضو کنوانسیون هستیم و کنوانسیون سی اف تی را هم مشابه پالرمو جلسات کارشناسی و فنی آن با قوت در جریان بود که برخورد کردیم به این تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور و یک وقفه‌ای در این بررسی‌ها ایجاد شد.

خانی افزود: ان شاالله مجمع تشخیص به زودی بررسی این کنوانسیون و تکمیل جلسات کارشناسی را برای تعیین تکلیف نهایی آغاز خواهد کرد و امیدوار هستم که اگر به این جمع بندی مجمع برسد که کنوانسیون سی اف تی را هم با اعمال شاید شروطی که ممکن است مشابه خیلی از کشور‌ها که روی این کنوانسیون شرط داشتند ممکن است ما هم داشته باشیم.

وی ادامه داد: اف‌ای تی اف ۴ سند مشخص دارد، که از آن ۴ تا سند هم خارج نیست و کار خارج از آن ۴ سند هم انجام نمی‌دهد، یعنی ما با آزمون و امتحانی طرف هستیم که سوالات آن را می‌دانیم یکی سند توصیه هایش است که توصیه‌ها را گفته که ما تقریبا بالای ۹۵ درصد این توصیه‌ها را در قانون خودمان الان آوردیم گذاشتیم یعنی پذیرفتیم قانون کردیم و حتی این قانون را با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قانون شده، یعنی غیر از این که تایید شورای عالی مبارزه با پولشویی و تایید دولت را داشته، تصویب مجمع تشخیص را هم داشته و این قانون تقریبا توسط همه ارکان حاکمیت تایید شده که بخش عمده‌ای از آن توصیه‌های اف‌ای تی اف است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در مورد سی اف تی، روی این موضوع در توصیه ۳۶ اف‌ای تی اف به صراحت گفته که کشور‌ها باید ۴ تا کنوانسیون را بپذیرند که ما تا الان سه تا از آن را پذیرفتیم که سومی پالرمو بود و چهارمی هم سی اف تی است.

خانی اضافه کرد: اگر سی اف تی را بپذیریم و تصویب کنیم بلافاصله وارد مذاکره با اف‌ای تی اف خواهیم شد که اقدامات تقابلی تعلیق شود و رفتار اف‌ای تی اف با ما مشابه ۲۷ کشور دیگری که برنامه اقدام دارند یک رفتار عادی بشود، زمان بگیریم که سایر بند‌های برنامه اقدام را برویم اجرا کنیم و ان شاالله بتوانیم با اجرای کامل برنامه اقدام روابط مان را با اف‌ای تی اف عادی کنیم.

وی تاکید کرد: این یک انحراف است که فکر کنیم ما می‌خواهیم روابط مان را با اف‌ای تی اف عادی کنیم ما می‌خواهیم روابط مان را با همه کشور‌های دنیا و نهاد‌های منطقه‌ای و بین المللی عادی کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همین جا شاید یکی از بحث‌های انحرافی دیگر که متاسفانه در کشور روی اف‌ای تی اف ایجاد شد در چند سال گذشته و یک ذهنیت سازی غلط حتی در تصمیم گیری‌های ما ایجاد کرد، ما هیچ جایی در هیچ سندی از توصیه‌های اف‌ای تی اف قرار نیست به اف‌ای تی اف اطلاعاتی بدهیم، هیچ کشوری در دنیا حتی کشور‌هایی که در توسعه اقتصادی هستند مثل هند و روسیه و چین و سایر کشور‌ها که این‌ها نگران رقبای اقتصادی خودشان هستند اگر قرار بود اطلاعاتی به اف‌ای تی اف در حوزه فعالیت‌های اقتصادی خودشان بدهند که الان با اف‌ای تی اف همکاری نمی‌کردند.

خانی تاکید کرد: شفافیت مالی توصیه اف‌ای تی اف مقرر می دارد که خود کشور‌ها در زیرساخت‌ها و در قوانین و مقررات خود اقداماتی انجام دهند که داخل کشور خود شفافیت مالی داشته باشند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: کشور‌ها مشابه ما اول توصیه‌های اف‌ای تی اف را قانون می‌کنند اول، دو ثابت می‌کنند که قانون را اجرا می‌کنند و اف‌ای تی اف در ارزیابی‌های حضوری خودش که مثلا چین تا حال پنج بار ارزیابی حضوری شده است، ما تا حال یک بار ارزیابی حضوری نشده است که در ارزیابی‌های حضوری یک هیئتی از گروه منطقه‌ای نه از اف‌ای تی اف و یا کشور ایکس یا ایگرگی که ما نگرانیم، از گروه منطقه‌ای خودمان که ما الان عضو اوراسیا و عضو ناظر اوراسیا هستیم و اگر عضو اوراسیا هستیم و ارزیاب ما خود عضو گروه منطقه‌ای اوراسیا خواهد بود که ارزیابی می‌کند که اطلاعاتی که مرکز مالی جمهوری اسلامی ایران داشته بود که من قانون را اجرا می‌کنم که رفتم دیدم سامانه دارند واقعا، این سامانه وجود داشت، وقتی می‌بیند که ما اطلاعات سامانه را به او می‌دهیم هیچ وقت نمی‌دهیم.

خانی با تاکید بر اینکه هیچ جای اف‌ای تی اف اجازه ندارد از ما اطلاعات بگیرد، گفت: با یک نهادی مواجهیم که روز به روز قدرتش در حال افزایش است و نمی‌توانیم به حال خودش رها کنیم و باید مدیریت کنیم، مدیریت کردن حذف صورت مسئله نیست، این اشتباه مهلک است که، چون نگران هستیم بیست نگیریم به صفر قانع شویم.

وی ادامه داد: اف‌ای تی اف فقط برای ما چالش نیست برای همه دنیا چالش است، تمام کنوانسیون‌هایی که نگران هستیم کشور‌های دیگر هم نگرانند که حق شرط گذاشتند و همه گفتند یک نهاد بین المللی است و گزارش هاش در سرمایه گذاران خارجی تاثیر دارد.

خانی افزود: فقط یک جای اف‌ای تی اف در توصیه چهلش است که کشور‌ها را ملزم می‌کند در مبارزه با شبکه‌های پولشویی و شبکه‌های مالی تروریسم با همدیگر همکاری کنند، در مبارزه با قانون پولشویی خودمان قانونی پیش بینی کردیم که با دستورالعمل شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و دادیم و این قانون را به اف‌ای تی اف دادیم و اف‌ای تی اف این قانون ما را پذیرفته و قرار نیست اطلاعات دهیم و باید مدیریت کنیم این چالش را.

مجری در ادامه پرسید:در تعریف تروریسم با دنیا چالش داریم، خیلی از گروه‌های مقاومتی که ما با آن‌ها همکاری می‌کنیم از نظر آن‌ها حتی نیرو‌های مسلح رسمی ما سپاه پاسداران یک گروه تروریستی محسوب می‌شود و گروه مسلح رسمی ماست، خیلی از گروه‌های مقاومت که ما با آن‌ها همکاری می‌کنیم از نظر آن‌ها تروریستی هستند و این چالش ایجاد می‌کند و تعریفی که از این کلمه و واژه داریم با آن‌ها متفاوت است و این چالش ایجاد می‌کند؟

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ گفت: ما از حدود هشت تا کنوانسیون پیوست س اف تی بر اساس اعلامی وزارت خارجه به هفت کنوانسیون ملحق شدیم و پذیرفتیم و تعاریف تروریستی و اقدامات تروریستی است، این تعاریف به صراحت در ماده یک مبارزه با قانون تامین مالی تروریسم در قانون گذاشتیم و پذیرفتیم که این اقدامات، اقدامات تروریستی است و این یک تعاریف تروریست مشکلی با اف‌ای تی اف نداریم. اف‌ای تی اف در توصیه‌های خودش به صراحت می‌گوید من صرفا با تحریم‌ها یا اقدامات علیه تروریست‌هایی از کشور‌ها سوال می‌کنم که در لیست‌های تروریست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۲۶۷ بیاید و بنشیند، نه قطعنامه ۱۳۷۳ که این قطعنامه شورای امنیت به کشور‌ها اجازه می‌دهد که هر کی، هرکی را می‌خواهد به عنوان تروریست اعلام کند، ما هر شخص، نهاد، کشوری را این حق داریم که به عنوان یک نهاد تروریستی ما اعلام کنیم، همان طور که آمریکا برای برخی از نهاد‌های ما این کار را کرده است و آن جایی با اف‌ای تی اف مربوط می‌شود که بشوند تروریست بین المللی در لیست قطعنامه ۱۲۶۷ شورای سازمان ملل متحد که تا الان روی داعش و مشتقات داعش است که نه بحثی از سپاه ما یا حزب الله مطرح است.

خانی ادامه داد: اگر روزی نتوانیم تعاملات بین المللی را پیگیری کنیم و سازمان ملل اجماع جهانی ایجاد کرد، ۱۲۶۷ اجماع جهانی می‌خواهد که این جور نیست که مثلا سپاه پاسداران که طبق ۱۲۶۷ تروریست بین المللی است و اگر فرض کنیم یک روزی این اتفاق بیفتد و آن هم شاید کوتاهی ما باشد که باید پیگیری کنیم که نکردیم آن موقع عضو گروه‌های منطقه‌ای اف‌ای تی اف بشویم یا نشویم، کنوانسیون‌ها را بپذیریم یا نپذیریم، روابط مان با اف‌ای تی اف عادی کنیم یا نکنیم، معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند، از چیزی می‌ترسیم و نگرانیم که اولا اتفاق نیفتاده است و دوما ده سال است که می‌گوییم اتفاق بیفتد یا نیفتد، سوما قرار نیست به این راحتی اتفاق بیفتد و چهارم تیر آخرش این است که همین جاییم که الان هستیم، نباید، چون نگرانیم میدان را خالی کنیم و مسئله را پاک کنم، این مسئله مهمی که در دنیا روز به روز قدرت بیشتری پیدا می‌کند و تمام تعاملات پولی و مالی ما را متاثر کرده و هر تابیعت ایرانی که الان از کشور خارج شود و در هر کشوری می‌رود بگویند این پرخطرست و کنترل و نظارتش کنید.

وی با بیان اینکه باید چالش‌ها و تهدیدها را مدیریت کنیم و متناسب با شرایط تصمیم بگیریم اضافه کرد: شاید خیلی از این کنوانسیون‌هایی که ما تا حالا به آن محلق شدیم شاید بدتر از سی اف تی هم داشته و مباحثی داشته که تا حالا مدیریت کردیم و جلو بردیم و هیچ کدام بدون تهدید نیست و همه فرصت دارد، اگر به بهانه تهدید فرصت‌ها کنار بگذاریم، آن‌ها برای ما تهدید می‌شوند.

خانی درباره اقدامات مبارزه با پولشویی گفت: مرکز اطلاعات مالی قانونی دارد به اسم مبارزه با پولشویی و یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که این قوانین باید در کشور اجرا کنیم. جنس قانون ما یک قانون پیشگیرانه است، قانون مبارزه با پولشویی با اشخاص کار ندارد، به پول‌های کثیف و بدون منشا کار دارد و یک تجربه ثابت شده بین المللی است، به جای این که تمرکز کنید شخص فاسد را شناسایی کنید، تمرکز کنید پول‌هایی که این شخص را فاسد کرده است، شناسایی و آن‌ها را توقیف و ضبط کنید.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اجرای قانون مبارزه با پولشویی در سه سال قبل شروع شد و مرکز ذیل شورای مبارزه با پولشویی و این شورا به عنوان نهاد بالادستی بر مرکز نظارت دارد و در بعد داخلی اجرای بخش‌های زیادی از این قانون را پیگیری کردیم و مهم‌ترین آن این بود که آسیب‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور را در حوزه‌های پولی و مالی احصا کردیم و یک سال زمان برد و هشتاد دستگاه درگیر بودند و بیش از شش هزار نفر ساعت کار کارشناسی دقیق انجام و مشخص شد ما در حوزه‌های پولی و مالی کشور کجا‌ها و کدام تعاملات کاری استعداد دارند بروز یک فساد را، هر فسادی اتفاق بیفتد خط پول کثیف می‌شود و پول کثیف مسیر پولشویی را طی می‌کند.

خانی افزود: قانون می‌گوید به جای این که دنبال فاسد بگردید از آن سر فرآیند شروع کن و جلوی مبارزه با پولشویی اجازه نده این پول کثیفش را استفاده کند، خود به خود انگیزه فساد کاهش پیدا می‌کند. کسی که رشوه می‌گیرد نتواند رشوه اش در بازار خرج کند و ملک یا خودرو بخرد یا فعالیت اقتصادی بکند، خود به خود انگیزه ارتشا کاهش پیدا می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اضافه کرد: ما این آسیب‌ها را احصا کردیم و بالغ بر هزار و پانصد و هفتاد آسیب احصا شد و یک برنامه اقدام به دستگاه‌ها بدهیم. این برنامه اقدام به چهل دستگاه ابلاغ شده است و اگر این برنامه را حاکمیت و دستگاه‌های نظارتی پای کار بیایند و دستگاه قضایی به کمک ما بکند در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی و اجرا کنیم بخش زیادی از تعاملات کاری پرخطری که استعداد دارند برای بروز فساد، برای جرائم منشا پولی مثل فرار‌های مالیاتی و قاچاق، بخش عمده از ریشه کنده می‌شود و اتفاقی نمی‌افتد که بخواهند دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی بیایند و این خرابکاری‌ها رفع و رجوع کنند.

خانی افزود: این برنامه ابلاغ شده و دستگاه‌ها مکلف هستند که اجرا کنند و ما نظارت می‌کنیم که اجرا کنند، البته مرکز در حوزه‌های پرخطر ورود کرده و اقداماتی را در دستور کار دارد.