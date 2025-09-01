پخش زنده
کارشناس پزشکی استان هرمزگان، گفت: دوره پنهان بیماری تب دنگی بین هفت تا چهارده روز است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر فاطمه نوروزیان، گفت: بیماری تب دنگی، حاد خونریزی دهنده است و با اسامی مختلف تب دنگی، تب دانگ و یا تب استخوان شکن شناخته میشود.
او با اشاره به اینکه این بیماری ویروسی است و با پشه آئدس منتقل میشود، افزود: در استانهای جنوبی کشور با آب و هوای گرم و مرطوب، پشه آئدس دیده شده و این پشه مهاجم از خون انسان تغذیه میکند.
کارشناس پزشکی استان هرمزگان، گفت: زمان فعالیت و گزش پشه از اوایل صبح تا غروب است.
دکتر نوروزیان، خاطرنشان کرد: عمر پشه آئدس دو هفته است و زمانی که ویروس تب دنگی خون انسان میشود علائم اولیه سرماخوردگی و آنفلوآنزا در فرد ایجاد میشود.
او گفت: تب ناگهانی، سردرد و استخوان درد شدید از مهمترین علائم بیماری تب دنگی هستند و این بیماری با علائم گوارشی در کودکان دیده شده است.
دکتر فاطمه نوروزیان، گفت: هشتاد درصد افرادی که به ویروس تب دنگی مبتلا میشوند بدون علامت هستند و در ۲۰ درصد افراد مبتلا، علائم بیماری نمایان می شود.
او گفت: تشخیص زودهنگام بیماری تب دنگی به بهبودی سریعتر بیمار کمک می کند.
کارشناس پزشکی استان هرمزگان با اشاره به مقاومت پشه آئدس به انواع سموم و حشره کش ها، افزود: حذف محل تکثیر پشه در آبهای راکد به ویژه آبهای شیرین زیر گلدانها، کولرهای گازی و چالههای آسانسور از مهمترین راهکارهای مقابله با پشه آئدس است.