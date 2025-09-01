به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو گفت: در دوره مدیریت جدید، توسعه گردشگری رویدادمحور، اصلاح فرآیند‌ها و تدوین بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران و گردشگران اجرایی شده است.

او افزود: توسعه گردشگری رویدادمحور، الگوی سازمان منطقه آزاد کیش بود و با شعار ۵۲ هفته، ۵۲ رویداد برنامه ریزی ها انجام شد.

حسنلو گفت: از آذر تا پایان خرداد، با وجود هم‌زمانی بخشی از خرداد با ایام دفاع مقدس دوازده روزه، رویداد‌ها نسبت به سال گذشته ۱۰۴ درصد رشد داشت و تأثیر چشمگیری در جذب گردشگر داشت.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: برخی از هتل‌ها با وجود خدمات ضعیف‌تر، عنوان پنج‌ستاره را حفظ کرده بودند و پس از ۱۲ سال، طرح درجه‌بندی هتل ها مجدد آغاز شد و اکنون اغلب مراکز اقامتی در مسیر استانداردسازی قرار دارند و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

حسنلو، خاطرنشان کرد: طرح تحول پایدار گردشگری هوشمند نیز در دست اجراست و مرحله اول آن پایان یافت و مرحله دوم شامل بسته‌های زیرساختی در حال اجراست.

او درباره فرآیند صدور مجوز‌ها افزود: مسیر صدور مجوز کوتاه‌تر شده و بسیاری از کمیته‌های غیرضروری حذف شدند.

حسنلو تأکید کرد: برخورد جدی با متخلفان در حوزه های مختلف در حال انجام است و مراکز بدون مجوز یا دارای خدمات غیر استاندارد مهر و موم شدند.

او افزود: انحصار در صدور مجوز‌ها نیز شکسته شده است و هر فعال اقتصادی دارای تخصص می‌تواند وارد عرصه خدمت رسانی شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: بزرگ‌ترین کاوش باستان‌شناسی چند دهه اخیر از اسفند پارسال آغاز شد و تا فروردین امسال ادامه داشت.

حسنلو گفت: آثار کشف‌شده در حال مرمت و طرح موزه تاریخی شهر حریره نیز در دست اجراست و پس از تأمین مالی، پیش بینی می شود بهار سال آینده به بهره برداری برسد.

او افزود: هشت عنوان میراث ناملموس کیش ثبت شد و شورای پاسداشت بومیان با مشارکت مردم محلی تشکیل شد تا میراث ملموس و ناملموس جزیره حفظ شود و کسب‌وکار‌های بومی در صفین و باغو ساماندهی شوند.

حسنلو با اشاره به عملکرد ستاد نوروزی گفت: نوروز امسال کم‌چالش‌ترین نوروز ۱۲ سال اخیر بود و چند حدنصاب ثبت شد.

او افزود: برقراری ۱۵۲ پرواز در یک روز، ورود بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار گردشگر از آذر تا اردیبهشت، رشد ۴۳ درصدی پرواز‌های خارجی و حدنصاب ۲۸ هزار مسافر دریایی در یک روز از دستاوردها در حوزه گردشگری است.

او افزود: ضریب اشغال هتل‌ها در زمستان و بهار امسال به ۷۷ درصد رسید و در فروردین بیش از ۸۰ درصد شد.

حسنلو، مجموع شکایات گردشگران در نوروز امسال به کمترین تعداد در ۱۲ سال اخیر به ثبت رسید.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: بیش از ۱۰۰ آژانس گردشگری از ۳۳ کشور برای معرفی ظرفیت های کیش دعوت شدند.

او از فعال‌سازی نقاط فراموش‌شده کیش خبر داد و گفت: با وجود مشکلات مالکیتی، در بازار فرانسه یک رویداد موسیقی برگزار شد.

حسنلو، گفت: با وجود کاهش پرواز‌ها به دلیل شرایط جنگ دوازده روزه، توانستیم با همکاری بخش خصوصی رونق را به کیش بازگردانیم.

او افزود: حدنصاب ۶ هزار و ۹۰۳ نفر اقامت در یک شب در مرداد امسال ثبت شد و ضریب اشغال هتل‌ها به ۶۲ درصد رسید که در چهار سال اخیر بی‌سابقه است.