رادیو فرهنگ در برنامه «سرزمین من»، به بازخوانی دقیق و موشکافانه اندیشه‌ها، مجاهدت‌ها و میراث ماندگار امام موسی صدر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در سالروز ربوده شدن یکی از شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار جهان اسلام، امام موسی صدر، رادیو فرهنگ با ویژه‌برنامه «سرزمین من»، به بازخوانی ابعاد مختلف زندگی، اندیشه‌ها و آرمان‌ها و همچنین آخرین وضعیت پرونده ربوده شدن این روحانی مجاهد و مصلح بزرگ معاصر پرداخت.

این برنامه میزبان چهره‌های ارزشمندی بود تا سیمای جامع امام موسی صدر را از زاویه‌های مختلف معرفی کند. این ویژه‌برنامه، با حضور «سیده حورا صدر» فرزند بزرگوار امام موسی صدر، و همچنین دکتر «شریف لکزایی»، اندیشمند و صاحب‌نظر حوزه، به بازخوانی دقیق و موشکافانه اندیشه‌ها، مجاهدت‌ها و میراث ماندگار این شخصیت الهام‌بخش پرداخت.

امام موسی صدر، نه تنها پرچمدار همبستگی، گفت‌و‌گو و عدالت‌خواهی بود، بلکه نقش بی‌بدیلی در پایه گذاری مقاومت ضد صهیونیستی و اعتلای عزت شیعیان در لبنان و منطقه ایفا کرد. شخصیت او همچنان الهام‌بخش نسل‌های امروز است.

این ویژه‌برنامه، به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و با گویندگی سید دانیال معنوی، یکشنبه ۹ شهریور از ساعت ۱۳ تا ۱۵ به مدت دو ساعت به طور زنده از شبکه رادیویی فرهنگ پخش تصویری و رادیویی شد.

امام موسی صدر، روحانی برجسته و اندیشمند شیعه، نماد گفت‌و‌گو، اعتدال و همبستگی در جهان اسلام بود. او که بنیان‌گذار مجلس اعلای شیعیان لبنان و جنبش ضد صهیونیستی امل و همچنین از فعالان برجسته در صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور به شمار می‌رفت، همواره در پی وحدت ادیان و مذاهب، برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با محرومیت و همچنین تجاوزگری‌های اسراییل بود. اما مسیر پربار و تاثیرگذار او در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۵۷ (۳۱ اوت ۱۹۷۸) به شکلی ناگهانی و مرموز متوقف شد.

امام موسی صدر به همراه دو تن از همراهانش، شیخ محمد یعقوب و سید عباس بدرالدین، پس از سفر رسمی به لیبی و دیدار با معمر قذافی، ناپدید شدند و از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت ایشان در دست نیست. این واقعه، که به ربودن امام موسی صدر مشهور است، یکی از بزرگترین ابهامات تاریخ معاصر منطقه باقی مانده و فقدان ایشان ، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام و به ویژه شیعیان لبنان محسوب می‌شود.