زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر دقایقی پیش پایتخت پاکستان و مناطقی از ایالت خیبرپختونخوا این کشور را به لرزه درآورد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دیلی جنگ»، مرکز زلزله نگاری پاکستان اعلام کرد: این زمینلرزه در عمق ۱۵ کیلومتری زمین به مرکزیت رشته کوههای هندوکش رخ داده است. بر اساس گزارش رسانههای پاکستانی این زمین لرزه در شهرهای «اسلام آباد»، «پیشاور»، «مری»، «چکوال»، «ابت آباد» و.. محسوس و موجب رعب و وحشت مردم شده است. منابع خبری اعلام کردند: هنوز هیچ گونه خسارت یا تلفات جانی از این زلزله گزارش نشده است.