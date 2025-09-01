رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به مراکز درمانی و خدماتی در غزه، بار دیگر بیمارستان شهدای الاقصی در مرکز غزه را بمباران کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه الجزیره قطر به نقل از یک منبع در بیمارستان شهدای الاقصی در غزه افزود: رژیم صهیونیستی بار دیگر این بیمارستان را هدف قرار داد و ساختمان درمانگاه سرپایی این بیمارستان را بمباران کرد که بر اثر آن تعدادی از بیماران شهید و مجروح شدند.

الجزیره در ادامه با اشاره به اینکه ارتش رژیم صهیونیستی، منازل مسکونی شرق منطقه شیخ رضوان در شهر غزه را بمباران کرد، به نقل از یک منبع در اورژانس و خدمات پیش بیمارستانی غزه افزود: در نتیجه بمباران دو منزل مسکونی در مناطق النفق و اردوگاه پناهندگان «الشاطی» در شهر غزه ۸ نفر شهید شدند.

این شبکه خبری همچنین به نقل از یک منبع در بیمارستان العوده در شمال نوار غزه افزود که بر اثر بمباران یک منزل مسکونی در اردوگاه البریج در وسط نوار غزه، ۳ نفر شهید و تعدادی مجروح شدند.

شبکه اخبار قدس نیز گزارش داد که در نتیجه بمباران اطراف مسجد المجادله در اردوگاه الشاطی در غرب غزه توسط هواپیما‌های ارتش رژیم صهیونیستی تعدادی مصدوم شدند.

در این زمینه، دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در غزه با محکوم کردن حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی و بیمارستانی در این منطقه اعلام کرد که ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی بار دیگر بیمارستان شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح را هدف حمله قرار داد و این حمله برای چهاردهمین بار متوالی رخ می‌دهد.

به گفته این نهاد فلسطینی، هواپیما‌های جنگی رژیم اسرائیل یک خیمه درون محوطه بیمارستان را که محل اسکان آوارگان بود، بمباران کردند که در نتیجه آن شماری از فلسطینی‌ها زخمی شدند و جان بیماران به خطر افتاد.

همچنین منابع بیمارستانی گزارش دادند که ساختمان درمانگاه سراپایی و اطراف آن در این مرکز درمانی هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که منجر به مجروح شدن چند بیمار و همراهان آنان شد.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در غزه ضمن محکوم کردن این اقدام، تاکید کرد که تکرار حملات رژیم اسرائیل به مراکز درمانی، نقض آشکار تمامی قوانین و معاهدات بین‌المللی و انسانی است و نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی بصورت عمدی زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی را به عنوان بخشی از سیاست نسل‌کشی و کوچ اجباری در نوار غزه هدف قرار می‌دهد.

حماس: بمباران بیمارستان شهدای الاقصی جنایت جنگی آشکار ست

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز خواستار تحرک فوری برای توقف نسل‌کشی وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه شد.

حماس در بیانیه‌ای افزود که حمله هوایی ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل و تروریست رژیم صهیونیستی به ساختمان درمانگاه‌های بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح، یک جنایت جنگی آشکار است که هدف آن نابودی باقی‌مانده بخش درمانی و زیرساخت‌های غیرنظامی در نوار غزه است.

این جنبش افزود: ما از اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل و نهاد‌های وابسته به آن می‌خواهیم برای توقف جنایات وحشیانه نسل‌کشی که کابینه جنایتکار جنگی نتانیاهو علیه ملت فلسطین مرتکب می‌شود، دست به اقدامی جدی بزنند و برای حفاظت از غیرنظامیان، بیمارستان‌ها و موسسات عمومی مداخله و در جهت مجازات این رژیم یاغی به دلیل تجاوزات بی‌سابقه‌اش علیه عرف و قوانین بین‌الملل اقدام کنند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.