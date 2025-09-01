تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجتمع فنی تهران، با هدف ارتقای نظام آموزش صنایع‌دستی و توانمندسازی نیروی انسانی در این حوزه امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجتمع فنی تهران با هدف شبکه‌سازی، توسعه آموزش و هم‌افزایی در حوزه صنایع‌دستی منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با امضای مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع. دستی و هنر‌های سنتی کشور و سعید سعادت صانعی، رئیس مجتمع فنی تهران، به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی طرفین منعقد شد که هدف اصلی آن ، ارتقای نظام آموزش صنایع دستی با رویکردی مهارتی، پژوهش‌محور و بازارمحور است.

این همکاری بر توانمندسازی نیروی انسانی فعال در حوزه صنایع‌دستی با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی مجتمع فنی تهران تمرکز دارد. از جمله موضوعات کلیدی این تفاهم‌نامه می‌توان به تولید و تدوین محتوای آموزشی و چندرسانه‌ای متناسب با نیاز‌های روز جامعه و بازار، مشارکت در طراحی نظام‌های ارزشیابی، صلاحیت‌سنجی و صدور گواهی‌نامه‌های معتبر، و همچنین توسعه تعاملات بین‌المللی برای انتقال تجربه و دانش فنی در حوزه صنایع دستی اشاره کرد.

انتظار می‌رود این تفاهم‌نامه به تقویت زنجیره ارزش و تأمین صنایع دستی کمک کند و زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مشترک در راستای ارتقای جایگاه صنایع‌دستی در سطح ملی و بین‌المللی شود.