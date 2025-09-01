به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای صدیف بیک‌زاده با بیان اینکه در شرایط ناترازی برق و نهضت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، وظیفه خود دانستیم که سهمی در کاهش بار شبکه برق کشور داشته باشیم، گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به عنوان مرحله نخست طرح تامین برق پاک همزمان با هفته دولت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: این نیروگاه سالانه ۱۷۰ مگاوات‌ساعت انرژی تولید می‌کند و ظرفیت تأمین روشنایی سالن‌های شرقی نمایشگاه را خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران گفت: محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با ۸۰ هکتار مساحت، ظرفیت تولید ۶ مگاوات برق را داراست.

بیک زاده افزود: هدف‌گذاری ما این است که امسال این ظرفیت را محقق کنیم تا نمایشگاه از برق پایدار و دائم برخوردار شود. این طرح بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی در داخل تهران خواهد بود و مزیت اصلی آن تولید برق در محل و کاهش هزینه‌های انتقال است.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، با بیان اینکه در کنار توسعه نیروگاه خورشیدی، زیرساخت‌های دیگر همچون ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۵۰۰ متر مکعب آب نیز فراهم شده، افزود: این اقدام انجام شده تا نمایشگاه برابر کمبود‌های احتمالی منابع آبی نیز مقاوم باشد.

وی گفت: محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به‌عنوان ویترین تجارت کشور، با اجرای چنین طرحهایی می‌تواند الگویی برای دیگر مراکز و نهاد‌ها در حوزه انرژی‌های پاک باشد.

نیروگاه خورشیدی محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با ۱۵۲ پنل خورشیدی و سازه‌های آلومینیومی احداث شده است. این نیروگاه خورشیدی با مساحت ۱۲۰۰ مترمربع به شبکه برق کشور متصل شده و آماده بهره‌برداری است. بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای، در مرحله دوم تولید، ایجاد یک تا ۳ مگاوات برق روی سقف سالن‌ها پیش‌بینی شده است.