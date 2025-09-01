به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با همکاری هیئت کاراته و اداره ورزش و جوانان در راستای معرفی مستعدین ورزشی و آمادگی ورزشکاران و نوآموزان و محک زدن توانایی آنان یک دوره مسابقات قهرمانی کاراته بین باشگاهی ویژه پسران در سالن شهید یوسفی مجموعه ورزشی تختی در هفتم شهریور ماه سال جاری برگزار شد.

بیش از نود نفر از ورزشکاران، نو آموزان و علاقمندان به این رشته ورزشی در قالب تیم‌هایی از باشگاه‌های سطح شهرستان و بخش‌های تابعه، چون ذوالفقار ملایر، پسران آریایی، دلاوران ینگی کند، تختی ملایر و کانون بسیج در دو رده سنی خردسالان و نونهالان در این مسابقات شرکت کردند.

در نهایت تیم‌های ینگی کند کانون بسیج و پسران آریایی ملایر به ترتیب اول تا سوم شدند.

امین کیانی سرپرست اداره ورزش و جوانان با حضور در سالن مذکور از نحوه برگزاری این مسابقات بازدید به عمل آورده و از عوامل اجرایی و برگزاری آن قدر دانی به عمل آوردند.

در پایان و طی مراسمی با اهدا حکم قهرمانی از نفرات و تیم‌های برتر تجلیل و تقدیر به عمل آمد.