پخش زنده
امروز: -
پلیس فارس از مالکان خودروهای توقیفی خواست هرچه سریعتر برای ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز اطلاعرسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس گفت: برابر دستورالعمل قوه قضائیه ۹۰۰۰/۱۲۱/۸۰/۱۰۰ تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، مالکان خودروهای توقیفی در پارکینگها موظف هستند برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای خود اقدام کنند.
سرهنگ فرزاد مهرزادیان افزود: در صورت خودداری مالکان از مراجعه تا دو ماه از تاریخ انتشار این اطلاعیه، خودروها در حکم رهاشده تلقی و برابر مقررات قانونی تعیین تکلیف خواهند شد.