فرماندار شهرستان مه ولات در استان خراسان رضوی، از اجرای جداره سازی و احیای دروازه بافت قدیمی روستای ازغند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، ریحانه شریعتی اصل، گفت : روستای تاریخی ازغند شاهد طرحی ارزشمند در راستای احیا و حفظ بافت سنتی است، این طرح که با محوریت جداره‌سازی و بازسازی دروازه ورودی روستا تعریف شده ، با همکاری مشترک دهیاری ازغند و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مه ولات در حال اجراست .

فرماندار شهرستان مه ولات افزود : مسئولان محلی و کارشناسان میراث فرهنگی، این طرح را گامی حیاتی در جهت معرفی ظرفیت‌های گردشگری ازغند و جذب سرمایه و بازدیدکننده بیشتر اعلام می‌کنند.

وی گفت : اجرای این طرح ، نشان از تعهد مسئولان به حفظ میراث غنی فرهنگی و تلاش برای ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان از طریق توسعه گردشگری پایدار است.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مه ولات نیز گفت: جداره‌سازی بافت قدیمی شامل بهسازی و ساماندهی نمای بصری کوچه‌ها و بناهای سنتی است، به همراه احیای دروازه ورودی روستا، نه تنها هویت تاریخی ازغند را نمایان‌تر می‌ کند بلکه تجربه‌ای دلنشین‌تر و اصیل‌تر را برای بازدیدکنندگان رقم خواهد زد.

جلیل صدیقی افزود: این اقدام، پاسخی به نیاز روزافزون به حفظ میراث‌فرهنگی و هم‌چنین بهره‌برداری بهینه از ظرفیت های گردشگری مناطق کمتر شناخته شده است.

وی گفت : انتظار می‌رود با تکمیل این طرح، هویت بصری روستا تقویت شده و بستری مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری، از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی و فروش صنایع دستی فراهم شود .

روستای ازغند از توابع شهرستان مه ولات در کیلومتر ۲۳ محور شادمهر به کاشمر قرار دارد.