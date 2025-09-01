کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری از افزایش سرعت وزش و بارش‌های رگباری در پایان هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مهرداد قطره گفت: تا فردا آسمانی صاف، در پاره‌ای از مناطق غبارآلود، در بعضی ساعات وزش باد و در مناطق مستعد با احتمال خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای اواخر هفته افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و احتمال افزایش ناپایداری به صورت بارش رگباری پراکنده در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی افزود: دما طی این هفته تغییرات محسوسی ندارد.