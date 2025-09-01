پخش زنده
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: هشتمین نمایشگاه بینالمللی سفر و طبیعتگردی به عنوان رویدادی مهم در حوزه گردشگری ، برای علاقهمندان به سفر و طبیعتگردی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ،مصطفی فاطمی گفت: نمایشگاه بینالمللی سفر، طبیعتگردی، ماجراجویی، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و تجهیزات وابسته یکی از بزرگترین و پرمخاطبترین نمایشگاههای تخصصی در حوزه طبیعتگردی است که هر ساله با حضور گسترده شرکتهای مطرح داخلی و خارجی برگزار میشود.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی افزود: در رویداد مهم هشتمین نمایشگاه بینالمللی سفر و طبیعتگردی ، میزهای تخصصی دفتر توسعه گردشگری داخلی از جمله میز ماجراجویانه و طبیعتگردی مشارکت فعال داشتهاند.
مصطفی فاطمی با بیان اینکه این رویداد مورد توجه جوانان، طبیعتگردها و سفردوستان قرار داد، افزود: امسال نمایشگاه سفر و طبیعتگردی در وسعتی بیشتر و با مشارکت گستردهای از فعالان این حوزه در فضای مفید بیش از ۱۳ هزار متر مربع و ۳۰ هزار فضای نمایشگاهی برگزار میشود.
وی گفت: نمایشگاه پیش رو در ۴ سالن شامل تجهیزات کمپ و کوهنوردی، آفرود و خودروها، خودروهای دو دیفرانسیل و سالن تجهیزات طبیعتگردی برپا خواهد شد و با در نظر گرفتن زوایای مختلفی از سفر و طبیعتگردی، پیش زمینهای برای توسعه سفرهای داخلی، کاهش خروج ارز و فرهنگسازی برای سفر مسئولانه و حفاظت از طبیعت خواهد بود.
لازم به ذکر است نمایشگاه بینالمللی سفر، طبیعتگردی، ماجراجویی، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ و تجهیزات وابسته روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در محل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب تهران افتتاح خواهد شد و تا روز ۱۶ ماه جاری ادامه خواهد داشت . همچنین مراسم افتتاحیه این رویداد نیز در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه در محل مذکور برگزار خواهد شد.