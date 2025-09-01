کمک ۱۷ میلیاردی خیرین برای آبرسانی به روستاهای همدان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
فرهاد بختیاریفر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان گفت: خیرین و بنیادهای نیکوکاری طی دو سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد تومان در اجرای پروژههای آبرسانی روستاهای استان مشارکت داشتهاند.
به گفته بختباری فر بنیاد نیکوکاری ابراهیمی در این مدت ۶۲ روستا، بنیاد برکت یک روستا و بنیاد علوی شش روستا را تحت پوشش آبرسانی قرار دادهاند. همچنین مشارکت مردمی، شوراها، دهیاریها، شرکت صبا نور صالحآباد و اهدای زمین از دیگر اقدامات شاخص خیرین در این حوزه بوده است.
او افزود: حاصل این همکاریها اجرای بیش از ۵۴ کیلومتر شبکه، ۱۵ باب مخزن، حفر و تجهیز چاهها، اهدای زمین و ماشینآلات است که نقش مهمی در تأمین آب پایدار و ارتقای سطح خدماترسانی به روستاهای استان داشته است.