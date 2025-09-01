پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: کاهش دما و وزش باد؛ پدیده غالب فردا، سه شنبه خواهد بود که گرد و غبار محلی را در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی اظهار کرد: از روز سهشنبه، کاهش تدریجی دما آغاز خواهد شد و تا پایان هفته، شاهد افت دمایی در حدود ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد خواهیم بود.
وی با اشاره به شرایط جوی امروز و فردا افزود: امروز و بهصورت ضعیفتر در روز آینده، افزایش سرعت وزش باد بهویژه در مناطق مرزی از جمله مهران پیشبینی میشود.
رستمی اضافه کرد: این پدیده میتواند موجب خیزش گرد و غبار محلی در برخی نقاط استان شود.