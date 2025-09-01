پخش زنده
فرماندار کهک با اشاره به ظرفیت بالای تولید پوشاک در این شهرستان، از احداث نخستین مجتمع تولیدی پوشاک خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ تولیدکننده و ۱۰۰ فرصت شغلی در این طرح مشارکت خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرماندار کهک در گفتگویی خبری گفت: شهرستان کهک از دیرباز بهعنوان قطب تولید پوشاک بهویژه کاپشن در استان شناخته میشود و حتی بسیاری از تولیدات در منازل و پارکینگهای شخصی صورت میگیرد.
حسن بافرانی افزود: با حمایت استاندار قم، زمینی برای احداث مجتمع پوشاک اختصاص یافته و طراحی آن آغاز شده است و طی هفته آینده واگذاری زمین به حدود ۷۰ تولیدکننده آغاز خواهد شد.
فرماندار کهک تأکید کرد: ظرفیت این مجتمع حدود ۱۰۰ واحد تولیدی است و نخستین مجتمع رسمی پوشاک در سطح استان محسوب میشود و این طرح توسط سازمان دهیاریهای استان اجرا خواهد شد.
وی در پایان گفت: هدف اصلی از احداث این مجتمع، ساماندهی تولیدات خانگی، ارتقای کیفیت و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان کهک است.