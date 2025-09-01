به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مراسم پاسداشت ۲۷ هزار شهید نبرد چالدران و ۱۳۵ شهید دوران دفاع مقدس و امنیت پایدار منطقه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با عنوان از عاشورا تا چالدران از چالدران تا ظهور در یادمان شهدای جنگ چالدران ( مقبره سید صدرالدین وزیر اعظم شاه اسماعیل صفوی) برگزار شد.

در این مراسم آیت‌الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل - سردار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان‌غربی، سردار امان الله گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام، حجت‌الاسلام میثم فیاضی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهداء استان و حجت‌الاسلام جلیلی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام حضور داشتند.

آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و امام جمعه اردبیل برگزاری مراسم گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عزیز نبرد چالدران را حرکتی ارزشمند و شایسته عنوان کرد و گفت: جنگ چالدران نماد جرات، نماد همت، نماد شهامت و نماد اقتدار است که در برابر متجاوزان ایستادگی کردند ما مدیون آنان هستیم.

سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای استان نیز دراین خصوص گفت: طبق توصیه مقام معظم رهبری همواره همه مردم، بسیجیان و مسئولین برای ترویج فرهنگ شهادت باید بکوشیم.







سرهنگ عباس اسماعیل زاده فرمانده سپاه چالدران در این خصوص گفت: با توجه به برگزاری دومین کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید استان، سپاه شهرستان چالدران با هدف انتقال فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه یادواره ۲۷ هزار شهید جنگ چالدران و شهدای شهرستان را برگزار کرد.

سرهنگ یوسفی دبیر کنگره سرداران و ۱۲ هزار شهید استان نیز در حاشیه این مراسم گفت: در قالب برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید استان بیش از ۱ هزارو ۸۵۰ یادواره شهدابرگزار شده است دربخش تجلیل و سرکشی به خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان نیز ۲۸ هزار خانواده مورد تجلیل قرار گرفته‌اند.

حجت الاسلام سیفعلی محمدزاده امام جمعه شهرستان چالدران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه شهدای جنگ چالدران نماد ایثار و مقاومت ملت ایران در برابر هر متجاوزی است افزود: هیچ قدرتی نمی‌تواند به ایران تجاوز کند چرا که اقتدار ایران برای تمامی جهان ثابت شده است.



رونمایی از کتاب واقعه تاریخی جنگ چالدران، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی با هنرنمایی گروه هنری طوبی و تجلیل از خانواده معظم شهدا با حضور آیت‌الله سید حسن عاملی و سردار محمد حسین رجبی ازاهم برنامه‌های این مراسم بود.

دشت چالدران در ۱۲۰ کیلومتری شهرستان خوی واقع شده، دشتی است وسیع که مابین دو رشته‌کوه قرار دارد .

در جنگ چالدران که در ۳۱ مرداد سال ۸۹۳ شمسی بین دولت صفوی و عثمانی انجام شد قزلباشان ایران با ۲۸۵۰۰ جنگاور مجهز به اسلحه سرد در برابر ۲۰۰۰۰۰ عسکر ینی‌چری ترک مسلح به سلاح گرم، آنچنان مقاومت دلیرانه‌ای از خود نشان دادند که نظیرش را تاریخ تاکنون در هیچ زمان و مکان و شرایطی ندیده و نه ارائه شده است.