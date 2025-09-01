به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان گفت: قرار است این نشست با حضور مقامات عالی سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت آموزش و پرورش، روسای آموزش و مشارکت‌های مردمی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها و روسای سلامت و تندرستی ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۲ شهریورماه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در شهر مشهد برگزار شود.

او افزود: هدف از برگزاری از این نشست آموزشی ـ توجیهی آماده‌سازی مخاطبین برای اجرایی شدن طرح ملی محیط‌یار ذیل سفیران سلامت دانش‌آموزی در مدارس کشور با هدف تعامل و همکاری دو دستگاه است.

مدادی گفت: قرار است طرح ملی محیط‌یار از مهرماه سال‌جاری توسط دو دستگاه به صورت همزمان به ادارات کل برای اجرایی شدن در سطح مدارس ابلاغ شود.